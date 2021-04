Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Bodenseekreis seit mehr als drei Tagen in Folge über 150. Mit Verweis auf die Bundes-Notbremse teilt das Landratsamt am Dienstagvormittag mit, dass in Einzelhandelsgeschäften des nicht-täglichen Bedarfs damit ab Mittwoch keine Terminvereinbarungen mehr möglich sind.

Statt „Click and Meet“ mit negativem Corona-Test heißt es ab Mittwoch in vielen Einzelhandelsgeschäften im Bodenseekreis also wieder „Click and Collect“. Ausgenommen sind davon weiterhin Geschäfte für den täglichen Bedarf,