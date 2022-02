Drei Prominente, ein Wildcard-Gewinner und ein Ziel: dem Moderator die Fernsehshow abluchsen. Wer sich über acht Spielrunden hinweg am besten schlägt, tritt im Finale gegen Moderator Joko Winterscheidt an. Der Gewinner moderiert die nächste Ausgabe der Quizshow und kann diese selbst gestalten.

Dieser Herausforderung wollte sich auch Sarra Braa aus Tettnang stellen. Als Wildcard-Kandidatin hatte sie es neben Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Mark Forster auf den Job von Moderator Joko Winterscheidt abgesehen. Den Aufruf, sich für die Show zu bewerben, hatte sie auf der Instagram-Seite des Moderators entdeckt. „Ich wollte einfach wieder ein bisschen Action in mein Leben bringen“, erzählt die Tettnangerin. Also habe sie kurzerhand ihre Bewerbung inklusive Foto und Video eingereicht. Dass sie tatsächlich ausgewählt werden könnte, damit hatte die 32-Jährige nicht gerechnet.

Die TV-Show Neben drei Promis hat es bei 'Wer stiehlt mir die Show?' jeweils ein Wildcard-Gewinner auf den Job von Joko Winterscheidt abgesehen. Pro Folge tritt jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer an, um dem Moderator die Show zu stehlen. Sarra Braa aus Tettnang war die Wildcard-Kandidatin in Folge fünf. Die Sendung wurde am 1. Februar ausgestrahlt. Folge sechs des TV-Formats – und damit das Staffelfinale – ist am Dienstag, 8. Februar, 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen.

Doch es klappte tatsächlich, sie wurde nach Berlin eingeladen und stand in Folge fünf der dritten Staffel neben den prominenten Kandidaten vor der Kamera. „Alles war sehr aufregend, natürlich hat man sich ständig auch gedacht: Wann sehe ich endlich Joko oder einen der anderen Promis?“, sagt Sarra Braa. Am ersten Tag vor Ort konnte sie zunächst die Dreharbeiten für eine andere Folge miterleben. „Daher war ich an meinem Drehtag dann nicht mehr aufgeregt. Es hat sich alles bereits vertraut angefühlt.“

So einen Einblick bekommt man nicht alle Tage

Eine Mitarbeiterin der Produktion habe sie den ganzen Tag begleitet und unterstützt, „zum Interview, in die Maske oder beim Mittagessen – wir waren ständig zusammen“, so die 32-Jährige. Das große Set und die vielen Kameras zu sehen, sei sehr spannend gewesen. So einen Einblick bekomme man nicht alle Tage. „Vor dem Dreh bekommt man noch ein kurzes Briefing und dann geht es schon los – Showtime“, erzählt Sarra Braa, die beruflich als Teamleiterin bei Vaude tätig ist.

Die Kandidaten der Quizshow (von links): Mark Forster, Ange Engelke, Riccardo Simonetti und Sarra Braa. | Bild: ProSieben/Florida TV/Anna Thut

Die Prominenten habe man „kurz vor der Show und kurz danach gesehen. Viel hatte man nicht mit ihnen zu tun“, sagt die Wildcard-Gewinnerin. Joko Winterscheidt sei aber an beiden Tagen zu den Wildcard-Kandidaten in die Garderobe gekommen. „Wir haben uns gut verstanden, natürlich habe ich dann gleich die Chance ergriffen und ihm ein Geschenk überreicht. Aufgrund meiner Tätigkeit bei Vaude war es für mich naheliegend, ihm eine Fahrradtasche zu schenken. Da er auch die Firma Sushi Bikes hat, dachte ich mir, dass es sehr passend ist.“

Ihr absolutes Highlight seien aber Katrin Bauerfeind, die das Finale der Show moderiert, und Anke Engelke gewesen. „Beide sehr sympathisch und unterhaltsam“, findet sie. Riccardo Simonetti beschreibt sie als „coole Socke“, auch wenn sie von ihm während der Dreharbeiten am wenigsten mitbekommen habe. Marc Forster wirkte auf sie „etwas distanzierter“, als man das von ihm als Fernsehzuschauer sonst gewohnt sei. „Aber jeder Einzelne war unglaublich nett zu mir“, erzählt die Tettnangerin.

Die 32-jährige Tettnangerin mit Anke Engelke (links) und Riccardo Simonetti. | Bild: ProSieben/Florida TV/Anna Thut

Für den Sieg hat es am Ende nicht gereicht. „Die anderen waren einfach besser“, gibt Sarra Braa ganz unumwunden zu. Hätte sie Joko die Show stibitzt, hätte sie sich gut vorstellen können, eine „coole Tanzshow als Opener hinzulegen – ähnlich wie bei Anke“. Diese hatte in der vorherigen Folge mit ihrer Show im ESC-Style als Moderatorin überzeugt.

„Vielleicht kommt ja noch was“

Was nimmt Sarra Braa von ihrem TV-Auftritt mit? „Mich haben auf Instagram hunderte durchweg positive Nachrichten erreicht, die mir Komplimente über meine offene, sympathische und lustige Art machten. Das hat mich natürlich wirklich überwältigt“, sagt die Tettnangerin. Daher nehme sie für sich selbst mit, sich immer selbst treu zu bleiben. „Offenbar habe ich etwas an mir, das gut im TV ankommt – vielleicht kommt ja noch was.“