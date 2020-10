Rund 150 Teilnehmer versammelten sich am Donnerstagmorgen vor der Klinik Tettnang, um für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne zu demonstrieren. Während anderswo, wie etwa in Stuttgart, der öffentliche Nahverkehr bestreikt wurde, gingen in Tettnang vor allem Pflegekräfte in den Ausstand. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Rahmen des Tarifkonflikts des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zu dem Warnstreik aufgerufen.

Klinikpersonal will mehr Geld statt Applaus

Was vielen bitter aufstößt: Während der Corona-Pandemie wurde vor allem das Klinikpersonal immer wieder öffentlich als „Alltagshelden“ bezeichnet. Doch Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen oder eine ordentliche Gehaltserhöhung sind derzeit nicht in Sicht. Anke Metz arbeitet an der Klinik Tettnang in der Pflege und nahm in ihrer Freizeit an dem Warnstreik teil. „Wir wollen endlich gesehen und gehört werden. Wir haben keine Lobby, aber wir brauchen mehr Personal und bessere Bedingungen, um unsere Arbeit zu schaffen“, sagt sie. Und fügt verbittert hinzu: „Applaus in der Corona-Hochphase hatten wir genug, nun ist es Zeit zu handeln.“

Kollegen vom Häfler Bauhof solidarisieren sich

Eine Kollegin, die ihren Namen nicht nennen möchte, pflichtet ihr bei. „Wir wollen für unsere Rechte kämpfen, denn wir sind alle am Limit“, sagt sie. Auch Mitarbeiter des Friedrichshafener Bauhofs nahmen an dem Warnstreik teil. „Uns geht es um unsere Löhne und um die Solidarität miteinander“, erklärt Andre Busacker.

Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

An dem Warnstreik beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft auch Bedienstete der Städte Tettnang, Friedrichshafen, Weingarten, Wangen und dem Landratsamt Ravensburg. „Wir fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens mindestens 150 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 100 Euro mehr“, erläuterte Benjamin Andelfinger, Gewerkschaftssekretär Verdi Bodensee-Oberschwaben. „Von der Politik kam bisher nichts, nun müssen die Arbeitgeber ein gutes Angebot machen“, so Andelfinger weiter.

Wurde Druck auf Mitarbeiter ausgeübt?

„Die Geschäftsleitung der Klinik hat in den letzten Tagen starken Druck auf Mitarbeiter, die am Warnstreik teilnehmen wollten, ausgeübt“, berichtet Benjamin Andelfinger – entsprechende E-Mails lägen der Gewerkschaft vor. Dem widerspricht Margita Geiger, Geschäftsführerin des Medizin-Campus Bodensee (MCB), vehement. „Die Signale der Mitarbeiter nehmen wir als Arbeitgeber sehr wohl wahr und sind in vielen abteilungsinternen Gesprächen mit ihnen, um unsere Sicht zu erläutern. Druck jedoch wurde zu keinem Zeitpunkt ausgeübt“, schreibt Geiger auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Krankenhausbetrieb nicht eingeschränkt

Zu dem Warnstreik waren am Mittwoch nur das OP- und Anästhesiepersonal sowie die Beschäftigten der Physiotherapie aufgerufen. Doch Gewerkschaftssekretär warnte, dass bald schon „das ganze Krankenhaus“ zum Streik aufgerufen werden könnte. Nach Angaben des MCB war während der Zeit des Warnstreiks zwischen 9 und 12 Uhr der Krankenhausbetrieb nicht betroffen. „Alle Notfall-Patienten werden versorgt und auch auf geplante Eingriffe hat dieser Warnstreik keine weiteren Auswirkungen“, teilte das Haus am Dienstagabend mit.