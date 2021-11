Er klaute, er bedrohte und er schlug zu: Ein Mann ist am Amtsgericht Tettnang zu einer gut zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gutachter stellte bei dem 27-Jährigen unter anderem einen ausgeprägten Mangel an Empathie fest. Für Richter Max Märkle stand fest: „Sie sind gefährlich.“

