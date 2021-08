Weingarten vor 5 Stunden

Seniorin in Weingarten vergewaltigt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein 30-Jähriger soll am Samstagmorgen in Weingarten eine Seniorin vergewaltigt haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei sitzt der Mann, dem versuchter Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung vorgeworfen wird, seit Sonntag in Untersuchungshaft.