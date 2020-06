Lehrlinge, die in ihrer Ausbildung Schwierigkeiten haben, können sich an die Initiative Vera wenden. Hinter dem Projekt stehen Ruheständler, die ihre berufliche Erfahrung an junge Menschen weitergeben möchten.

Einer von ihnen ist Alfred Greis. Er ist seit etwa zehn Jahren bei Vera dabei und kümmert sich seitdem nicht nur um seine jugendlichen Schützlinge, sondern auch um sämtliche Senioren im Bodenseekreis und im Landkreis Konstanz, die zum Projekt Vera gehören.

Senioren halten regelmäßigen Kontakt zu den Auszubildenden

„Wer bei uns mitmacht, der bleibt jung“, ist die Devise des 74-Jährigen, „denn wir sind im ständigen Kontakt mit den jungen Leuten und bekommen viel von ihrem Leben mit.“

Über die Initiative Das Projekt Die Initiative Vera wurde im Jahr 2008 vom Senior-Experten-Service (SES) und Verbänden der deutschen Industrie, des Handwerks sowie freien Berufen ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die in ihrer Ausbildung auf Schwierigkeiten stoßen. Situation im Bodenseekreis 615 Auszubildende aus dem Bodenseekreis werden aktuell von mehr als 100 ehrenamtlichen Seniorexperten der Initiative Vera betreut. 239 Lehrlinge wurden von der Industrie- und Handelskammer vermittelt, 212 von der Handwerkskammer und 164 Azubis kommen aus freien Berufen, wie beispielsweise aus dem Pflegebereich. Koordinator Alfred Greis Alfred Greis ist Regionalkoordinator der Initiative für den Bodenseekreis und den Landkreis Konstanz. Der 74-Jährige ist gelernter Architekt und ehemaliger Oberstudiendirektor. Er ist seit 2010 bei Vera tätig. Kontakt für Interessierte Informationen für interessierte Senioren bei Alfred Greis unter Telefon: 0 75 31/7 87 88 oder im Internet: http://www.vera.ses-bonn.de

Greis erklärt, dass das Ziel der Initiative eine „Eins-zu-Eins-Betreuung“ ist. Weil das derzeit nicht möglich sei, versuchen die Betreuer die ihnen zugeteilten Lehrlinge etwa ein bis zwei Mal in der Woche zu sehen.

Pandemie schränkt Arbeit der ehrenamtliche Ruheständler ein

Wegen der Corona-Pandemie sind Alfred Greis und seine mehr als 100 Kollegen im Bodenseekreis jedoch eingeschränkt. Die ehrenamtlichen Ruheständler arbeiten mit den Auszubildenden hauptsächlich via Telefon. „Wir empfehlen den Betreuern, den persönlichen und körperlichen Kontakt momentan so gering wie möglich zu halten“, sagt Greis.

Bodenseekreis Seniorexperten helfen Azubis bei Problemen Das könnte Sie auch interessieren

Er selbst gehört mit seinen 74 Jahren zur Risikogruppe, lasse es sich aber nicht nehmen, auch in dieser Zeit ab und an persönlich bei seinen Schützlingen vorbeizuschauen. „Wir passen natürlich auf und halten Abstand“, betont der Senior.

Enge Begleitung ist für Jugendliche wichtig

Greis erklärt, dass die enge Begleitung während der Ausbildung für die Jugendlichen sehr wichtig ist. Denn jede Woche würden sich eine Menge Fragen bei den Lehrlingen ansammeln.

„Es gibt Fragen aus der betrieblichen Ausbildung und aus dem wöchentlichen Unterricht. Die müssen wir versuchen, abzuarbeiten, bis die nächsten Probleme auftauchen“, erklärt der 74-Jährige.

Corona-Pandemie wirkt sich auf Ausbildungsbetriebe aus

Neben der Betreuung der jungen Menschen, die durch die Corona-Pandemie momentan etwas eingeschränkter funktioniert, habe die Krise einen weiteren Einfluss: „Vielen Unternehmen steht das Wasser gerade bis zum Hals. Sie wissen nicht, wie die Situation in den kommenden Monaten aussieht und wie sie ausgelastet sein werden“, weiß Greis.

Bodenseekreis Abschlussprüfungen der Azubis verschoben: Wie sich die Corona-Krise auf die Ausbildung auswirkt Das könnte Sie auch interessieren

Dadurch sei die Motivation der Betriebe geringer, sich um Lehrlinge zu kümmern, die es etwas schwieriger haben, weil sie zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben.

Alfred Greis ist Koordinator der Inititative Vera für den Bodenseekreis. | Bild: privat

Zusätzlich fehle nach Aussage von Greis auch das Interesse der Unternehmen in der Corona-Zeit frühzeitig ein Ausbildungsversprechen abzugeben. „Das alles wirkt sich auf die Situation bei einigen Azubis aus, die wir betreuen. Sie blicken nun ungewiss in die Zukunft und fühlen sich in ihrer Ausbildung nicht sicher.“

Mit einem erfahrenen Betreuer an der Seite würden sie diese Zeit besser überstehen, so Greis.

Bedarf an Betreuung während der Ausbildung wächst

Doch nicht nur wegen der Corona-Krise wachse der Bedarf an Betreuung für Lehrlinge. „Sehr viel Nachfrage gibt es von Geflüchteten, die parallel unsere Sprache lernen, haben es besonders schwer“, erzählt Greis.

Bodenseekreis Wie Firmen in der Region um Auszubildende und Fachkräfte werben – und was die sich von Arbeitgebern wünschen Das könnte Sie auch interessieren

Sie müssten in der Ausbildung zahlreiche Fachbegriffe und Definitionen lernen. Aufgabe der Seniorexperten sei es, den Lehrlingen dabei zu helfen, diese Wörter systematisch zu lernen und zu verstehen.

„Azubis dürfen die Lust an der Ausbildung nicht verlieren“

„Unser größtes Ziel dabei: Die Azubis dürfen die Lust an der Ausbildung nicht verlieren und gleichzeitig nicht überfordert werden.“ Greis erzählt, er wolle den jungen Menschen stets das Gefühl geben, dass sie die Ausbildung erfolgreich absolvieren können.

Regionalkoordinator fordert Senioren zur Mithilfe auf

Der Regionalkoordinator für den Bodenseekreis ruft weitere Senioren zur Hilfe auf. „Wir brauchen für die jungen Leute jede helfende Hand. Wer Lust hat, sich bei uns ehrenamtlich zu engagieren ist herzlich willkommen und wird mit offenen Armen empfangen“, sagt Alfred Greis.

„Arbeit mit den Jugendlichen macht großen Spaß“

In den ersten Wochen werden neue Seniorexperten von Alfred Greis an die Hand genommen und aktiv unterstützt. Einmal im Jahr findet ein Treffen mit allen Betreuern statt, bei denen sich die Ruheständler austauschen können. „Die Arbeit mit den Jugendlichen macht jedem von uns großen Spaß. Man bekommt viel zurück“, betont der 74-Jährige.