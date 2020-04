Der Semesterstart an zahlreichen Universitäten ist wegen des Coronavirus nach hinten verschoben und viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen gibt es angesichts der aktuellen Krisensituation nicht. Wie verbringen Studenten also ihre freie Zeit? Wir haben mit sechs jungen Menschen aus dem Bodenseekreis über ihren Alltag gesprochen.

Kathrin Seiberle: Arbeit in der Schreinerei

Kathrin Seiberle aus Sipplingen verbringt ihre freie Zeit mit arbeiten. Die 22-jährige Studentin hat zwei Jobs: Sie ist Werkstudentin und arbeitet außerdem in der Schreinerei Bucher in Owingen. Ihre Arbeit als Werkstudentin macht Seiberle im Homeoffice. „Das klappt gut und ist kein Problem“, sagt sie.

Kathrin Seiberle arbeitet momentan in einer Schreinerei in Owingen. | Bild: Mona Lippisch

In der Schreinerei arbeitet die Studentin wochentags von 7 bis 17 Uhr. „Hier schleife und verputze ich hauptsächlich“, erklärt sie. Beim Arbeiten in der Schreinerei habe sich für Seiberle wegen des Coronavirus nichts geändert – bis auf Hygienemaßnahmen. „Handwerker haben das Glück und können trotzdem arbeiten.“ Planmäßig fängt das neue Semester für die 22-Jährige am 20. April an. Sie studiert Betriebswirtschaftsmanagement in Weingarten.

Ist Seiberle nicht gerade mit einem ihrer Jobs beschäftigt, hilft sie ehrenamtlich im Nachbarschaftsteam ihrer Gemeinde. „Das Team wurde in Sipplingen gegründet, um Menschen in der Coronazeit zu helfen“, erklärt die Studentin. Bisher seien es kleine Aufgaben wie Einkäufe, die Seiberle erledigt.

Kim Schmitz: Zeit mit der Familie

Für Kim Schmitz aus Friedrichshafen bedeutet die vorlesungsfreie Zeit, mehr mit der Familie zu unternehmen. „Durch mein Studium bin ich selten daheim am See und genau das genieße ich jetzt“, sagt die 21-Jährige. Schmitz studiert Grundschullehramt in München. Der Grund, weshalb sie in der Zeit der Corona-Pandemie am Bodensee ist: „In Bayern gibt es die Ausgangssperre, da ist es in Baden-Württemberg noch etwas entspannter.“

Schmitz betont, dass es ihr wichtig ist, trotz freier Zeit einen geregelten Tagesablauf einzuhalten. Sie steht jeden Tag um 7 Uhr auf und liest. Etwa von 8 bis 12 Uhr macht sie dann mit ihrem kleinen Bruder Schulaufgaben. „Colin geht in die sechste Klasse und hat gerade wegen des Coronavirus keine Schule. Da helfe ich ihm vormittags beim Lernen“, erzählt Schmitz.

Kim Schmitz hilft ihrem kleinen Bruder Colin bei Schulaufgaben. | Bild: Privat

Weil sie ihre Freunde nicht sehen kann, skypt oder telefoniert sie häufig mit ihnen. Die Abende verbringt Schmitz mit ihrer Familie. „Wir sitzen oft zusammen und spielen Karten. Es ist schön, in so einer schwierigen Zeit zuhause zu sein.“

Dana Schmid: Praktikum im Homeoffice

Dana Schmid aus Bermatingen macht im Rahmen ihres Studiums gerade ein Praktikum bei ZF in Friedrichshafen. Wegen des Coronavirus arbeitet sie im Homeoffice. Und das klappt gut, wie die 23-Jährige erzählt. „Ich arbeite seit Februar im Financial Risk Management und kann die meisten Aufgaben auch von zu Hause aus erledigen“, sagt Schmid.

Studentin Dana Schmid arbeitet momentan im Homeoffice. | Bild: Melissa Schmid

Das Praxissemester sei Pflicht in ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre, das sie in Ulm absolviert. „Bis auf die Arbeit ist mein Alltag derzeit ziemlich eintönig“, erzählt Schmid. Nach der Arbeit gehe sie mit ihrem Hund spazieren. „Danach geht es heim und da bleibe ich dann auch.“ Ein bis zwei Mal in der Woche sei Schmid im Stall beim Reiten. Auch dort gebe es Einschränkungen, so dürften etwa maximal vier Reiter mit ihren Pferden in der Reithalle sein.

Schmid betont, dass sie sich selbst in der Verantwortung sehe, durch ihr Handeln die Gesellschaft zu schützen. „Klar bin ich jung und das Virus kann mir wahrscheinlich nicht viel anhaben, aber wenn ich es an ältere Menschen übertrage, wäre das blöd.“

Emily Arnegger: Helfen auf dem familiären Obsthof

Emily Arnegger aus Oberteuringen arbeitet im elterlichen Obstbetrieb, bis die Vorlesungen beginnen. Die 22-Jährige studiert Gartenbau und Produktion mit Schwerpunkt Obstbau in München. „Für mich ist es super, dass ich meinen Eltern helfen und gleichzeitig Praxiserfahrung für mein Studium sammeln kann“, sagt Arnegger.

Die Studentin fängt morgens um 7 Uhr mit der Arbeit an. „Wir besprechen meistens schon am Frühstückstisch, was ansteht und entscheiden, ob ich mit in die Obstplantagen gehe oder im Hofladen verkaufe.“ Draußen kümmert sich Arnegger mit ihrem Vater und Erntehelfern um die Bäume.

Emily Arnegger und Erntehelfer Andreas Zych in den Obstplantagen. | Bild: Privat

„Wir schneiden, lockern den Boden für neue Bäume auf und setzen diese dann“, zählt sie ihre Aufgaben auf. Dabei achtet Arnegger nach eigenen Angaben darauf, wegen des Coronavirus möglichst Abstand zu den anderen Arbeitern zu halten. „In der Landwirtschaft ist das nicht so schwer, weil eigentlich jeder für sich selbst arbeitet.“ Bei der Arbeit im Hofladen trage Arnegger Handschuhe und achte auf Hygienemaßnahmen.

Fabian Scholten: Videotelefonate mit Freunden

Fabian Scholten aus Meersburg ist in Zeiten von Corona nach Hause gekommen, um nicht alleine zu sein. Er studiert Management und Technologie in München und wohnt dort alleine in einer kleinen Wohnung. „In so einer Zeit habe ich einfach lieber meine Familie um mich herum als dass ich alleine in meiner Wohnung sitze“, sagt der 23-Jährige.

Seine Kommilitonen und Freunde in München sieht er regelmäßig per Videotelefonat. „So können wir fast jeden Tag miteinander plaudern und uns sehe, obwohl wir alle wo anders sind und die sozialen Kontakte gehen nicht flöten.“

Fabian Scholten (unten) im Videotelefonat mit Marc Stäglich und Alexia Fontaine (oben) sowie Freia Wagner und Marcel Gilg. | Bild: Screenshot Fabian Scholten

Scholten beschreibt seinen momentanen Alltag als „recht unregelmäßig“: Ausschlafen und Entspannen. „Ich habe momentan wirklich nichts zu tun, weil ich nicht lernen und auch nicht arbeiten muss.“ Deswegen habe er sich als Erntehelfer beworben und hofft auf eine positive Rückmeldung. „Hier am Bodensee brauchen viele Bauern Hilfe. Grade in der jetzigen Zeit möchte ich auch etwas Gutes tun – und ein bisschen Geld schadet dem Studentenhaushalt auch nicht.“

Ellen Kiehn: Alte Hobbys wiederentdecken

Ellen Kiehn aus Überlingen wäre gerade eigentlich im Auslandssemester in Frankreich. Doch als Präsident Emmanuel Macron die Ausgangssperre verhängte, beschloss sie, diese Zeit bei ihrer Familie zu verbringen. Die 22-Jährige studiert Medizin in Köln und hat in Frankreich im Krankenhaus gearbeitet.

„Ausländische Studenten durften wegen des Coronavirus keine Praktika mehr machen, das ist für mich schade“, erzählt Kiehn. Sie hofft, dass sie in den kommenden Wochen wieder in einem Krankenhaus in Köln arbeiten kann, denn sie wolle „in der Krise gerne selbst mithelfen“.

Ellen Kiehn nutzt die freie Zeit, um ein Karnevalkostüm zu nähen. | Bild: Privat

Die freie Zeit zu Hause nutzt die Studentin, um Hobbys nachzugehen, für die sonst kaum Zeit hat. „Ich habe wieder angefangen Klavier zu spielen und zu nähen“, sagt sie. Ihr Projekt für die kommenden Wochen: Ein Kostüm für den Karneval 2021 in Köln nähen. „Wir haben viel pinken Stoff daheim, mal sehen, was daraus entsteht.“ Kiehn erzählt, dass sie außerdem die Zeit nutzt, um zu lesen oder spazieren zu gehen. „Langweilig ist mir noch nicht geworden.“