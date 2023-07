Sie wirken noch etwas müde, aber sehr zufrieden: Am Dienstagnachmittag berichten die Verantwortlichen von Seehasenpräsidium, Stadtverwaltung, Polizei und Rettungsdiensten im Rathaus von einem harmonischen und gelungenen Seehasenfest. Mit rund 146.000 Festgästen verzeichnet das 73. Seehasenfest weniger Besucherinnen und Besucher als im Jahr zuvor (157.000). Den Rückgang erklären sich die Verantwortlichen vor allem durch die hohen Temperaturen, die Unwetterwarnung und die wetterbedingte Verlegung des Feuerwerks. Der Samstag war mit ungefähr 47.000 Gästen (2022: 69.000) der stärkste Tag des Fests. Trotz der Umstände wurden insgesamt 29.000 recycelte Abzeichen verkauft.

Absage des Feuerwerks

Unwetter war eines der bestimmenden Themen des Festes 2023: Nachdem schon im Vorfeld ein schwerer Sturm einige der bereits aufgebauten Buden und den Uferpark in Mitleidenschaft gezogen hatte, drohte auch am Samstag ein Gewitter über dem Festgelände hereinzubrechen. In enger Abstimmung hätten sich die Verantwortlichen daher auf die Verschiebung des Feuerwerks auf den Sonntagabend geeinigt. Die gute Reaktion auf die unsichere Wetterlage loben beim Pressegespräch sowohl Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, als auch Kai Nopper aus dem Seehasenfestpräsidium.

Unter dem Facebook-Post, in dem die Stadt die Verschiebung des Feuerwerks bekannt gab, fanden sich allerdings auch kritische Stimmen von Festbesuchern. Der Regenradar habe angezeigt, dass das Unwetter an Friedrichshafen vorbeiziehen würde, hieß es da unter anderem. „Das sind die im Nachhinein Schlauen“, sagt Hans-Jörg Schraitle darauf angesprochen. „Wir hatten intensiven Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, haben alle Quellen genutzt, die wir anzapfen konnten.“ Bis zum Nachmittag habe es die Warnung gegeben, „dass da was Heftiges auf uns zukommt“.

Die Entscheidung sei also richtig gewesen, zumal die Vorbereitung des Feuerwerks einigen Vorlauf brauche. Die Feuerwerker selbst hätten Bedenken angemeldet. Und: „Hätten wir die Unwetterwarnung ignoriert, wäre das zum Thema geworden“, meint Schraitle. Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt, ergänzt: „Das hat niemandem Freude gemacht, das abzusagen. Das bedeutet einen Mehraufwand.“

Wurde die Unwetterlage ausreichend kommuniziert?

Wurde die Wetterlage ausreichend kommuniziert? Es gebe bestimmt Festgäste, die die Information nicht erreicht habe, sagt Monika Blank. Aber die Veranstalter seien überrascht gewesen, wie schnell sich die Information auf dem Fest herumgesprochen habe. Die Festwirte hätten die Information mit dem verschobenen Feuerwerk frühzeitig bekommen und weitergetragen. „Bevor das im Internet war, wussten es schon die ersten Festgäste“, sagt Monika Blank.

Hätte es tatsächlich ein Unwetter gegeben, da zeigt sich Hans-Jörg Schraitle sicher, wären die Veranstalter auf alles vorbereitet gewesen. „Das sind Dinge, die die Bevölkerung gar nicht mitbekommt.“ So hätte beispielsweise das Graf-Zeppelin-Haus im Falle einer Evakuierung des Festes zur Verfügung gestanden. Gleichzeitig hätte die frühzeitige Absage des Feuerwerks zu einer Verlagerung der Besucherströme geführt, sodass am Samstagabend weniger losgewesen sei.

Wäre es denn vorstellbar, das Feuerwerk langfristig durch eine Lasershow oder derartiges zu ersetzen? Bürgermeister Dieter Stauber gibt hierzu zunächst eine sehr pragmatische Antwort: Das Feuerwerk sei bereits auf mehrere Jahre vertraglich geregelt, in naher Zukunft sei eine Abkehr daher sehr unwahrscheinlich. Er verweist zusätzlich auf Städte, die von Feuerwerk zu Laser- oder Drohenshows gewechselt haben und anschließend wieder zum Feuerwerk zurückgekommen seien – Konstanz sei ein Beispiel. Monika Blank ergänzt, dass sie gelesen habe, dass Feuerwerk nicht zwingend eine schlechtere Klimabilanz habe als eine Lasershow, die einige Energie verbrauche. So dürfen sich Seehasen-Fans also auch beim nächsten Fest vom 11. bis 15. Juli 2024 wieder auf ein Feuerwerk freuen.

Das sagen Polizei und Rettungsdienste

Nicolas Riether, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, zieht Bilanz aus polizeilicher Sicht: „Die gut sichtbare Polizeipräsenz hat mutmaßlich dazu beigetragen, dass es verhältnismäßig wenig gravierende polizeiliche Ereignisse zu verzeichnen gab.“ Insgesamt stellte die Polizei nach aktuellem Stand 39 Straftaten fest (2022: 45), davon überwiegend Körperverletzungen, Diebstähle und Beleidigungen. Jugendliche, die unerlaubt rauchten oder Alkohol konsumierten, seinen dieses Jahr weniger auffällig gewesen. Die Maßnahme, bereits im Vorfeld Aufenthaltsverbote auszusprechen, habe sich auch dieses Jahr bewährt und zur positiven Bilanz beigetragen.

Auch David Bercher von den Johannitern, der stellvertretend für die Rettungsdienste sprach, verzeichnete „in Anbetracht der Größe der Veranstaltung unterdurchschnittliche Zahlen“. Insgesamt gab es 242 Einsätze (2022: 230) von Schnittverletzungen bis hin zur Ausgabe von Blasenpflastern. 24 Festgäste seien zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gekommen. Etwa drei Viertel der Einsätze hätten auf dem Gelände der Festgärten stattgefunden und ein Viertel auf dem Rummel. „Alles in allem war es ein sehr, sehr harmonisches Fest“, sagt Bercher.