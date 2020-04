„Die Person wurde in einer Klinik außerhalb des Bodenseekreises behandelt, wo sie auch verstarb“, teilte das Landratsamt am Dienstagnachmittag mit. 14 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit stationär behandelt. 290 Menschen leben in behördlich angeordneter Quarantäne, 1000 wurden daraus bereits wieder entlassen.

Bodenseekreis Corona: Die aktuellsten Entwicklungen im Bodenseekreis und in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie labordiagnostisch bestätigten Fälle im Bodenseekreis stieg am Dienstag auf 246 (Montag: 238). 183 Personen gelten zwischenzeitlich als genesen. Weil nur noch bestimmte Personengruppen getestet werden und Laborbefunde mitunter erst Tage nach dem Abstrich vorliegen, gibt die Zahl der Infektionen den Behörden zufolge allerdings nur „einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit vor einigen Tagen“ wieder. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass das Virus in der Bevölkerung zirkuliert und die Zahl der Virusträger im Landkreis deutlich höher ist als die der bestätigten Infektionen.

Nähere Angaben zu den Betroffenen macht das Landratsamt Bodenseekreis unter anderem mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht.