Schwindel fliegt gerade noch rechtzeitig auf: Seniorin aus Salem warnt vor Telefonbetrügern

Den Trick vom falschen Polizisten kennt Eleonore Reiß natürlich. Sie hätte auch nie gedacht, dass sie auf einen plumpen Telefonbetrug hereinfallen würde. Als bei ihr dann das Telefon klingelte und man Geld von ihr forderte, geriet die 78-Jährige aber derart unter Druck, dass sie nun nachvollziehen kann, wie schnell man in die Falle tappt. Reicher an Erfahrungen, will sie nun andere warnen.