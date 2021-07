Zwei Gewitterstürme Ende Juni setzten der Besucherattraktion auf der Landesgartenschau schwer zu. Eine an den Steg angedockte Insel aus zwei kreisrunden Plattformen wurde aus der Verankerung gerissen und der Steg selbst am Übergang vom Land aufs Wasser auseinandergebrochen.

Video: Stefan Hilser

Seit Mittwochabend, so die Mitteilung der LGS GmbH auf SÜDKURIER-Nachfrage, seien die schwimmenden Gärten wieder komplett begehbar.

Geschäftsführerin berichtet über die Reparaturarbeiten

„Die Stahlgelenke wurden neu eingebaut, weil der Stahl gebrochen war“, berichtete Geschäftsführerin Edith Heppeler. „Wir haben an der Stelle, an der der Steg gebrochen ist, von zwei auf fünf Stahlgelenke erhöht.“ Außerdem sei der Holzsteg repariert worden. Heppeler: „Die beschädigten Stahlbleche der Saum- und Gropper-Inseln wurden ebenfalls repariert, die van den Elzen-Insel und zwei weitere Inseln an ihren alten Standort zurückgezogen und wieder eingehängt.“

Taucher hätten am Ende alles noch unterhalb der Wasseroberfläche kontrolliert. Schwimmkörper müssten kommende Woche noch ausgetauscht werden. „Die schwimmenden Gärten sind aber vollständig wiederhergestellt und seit Mittwochabend wieder komplett begehbar“, freut sich Heppeler.