Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund eines defekten Schwertransporters am Samstag auf der B30. Nachdem der Fahrer einer Spedition von Friedrichshafen aus in Richtung Bayern gestartet war, platzte kurz nach 1 Uhr am Kreisverkehr bei Lochbrücke ein Hydraulikschlauch des Zugfahrzeugs.

Eine Reparatur blieb zunächst erfolglos, das Fahrzeug konnte zudem nicht abgeschleppt werden. Polizeibeamte mussten am Kreisverkehr über mehrere Stunden den Verkehr regeln. Da der betroffene Streckenabschnitt momentan Teil der B31-Umleitungsstrecke ist, kam es zu langen Staus. Erst gegen 16 Uhr konnte der Schwertransporter die Fahrt fortsetzen. Die Polizei begleitete ihn bis zur bayerischen Grenze, wo er verkehrssicher abgestellt wurde.