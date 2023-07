Die Schäden in Ravensburg, die das Unwetter in der Nacht zum Mittwoch angerichtet hat, sind enorm. Wie die Stadt Ravensburg am Mittwochmorgen mitteilt, hat das Unwetter auch im gesamten Stadtgebiet Ravensburg „massive Schäden an den Bäumen und in den Grünanlagen“ angerichtet. Die Mitarbeiter des Betriebshofes Ravensburg seien noch im Einsatz, um zunächst die Straßen soweit frei zu räumen, dass der Verkehr fließen kann. „Weitere Aufräumarbeiten werden wohl erst morgen beginnen können“, heißt es in der Medienmitteilung. In Meckenbeuren sicherte die Freiwillige Feuerwehr zudem einen umgefallenen Strommast. „Nach bisherigem Wissensstand kamen durch das Unwetter aber keine Personen zu Schaden“, so die Bilanz vom Kreisfeuerwehrverband.

150 schwer beschädigte Bäume

Der Betriebshof habe allein schon beim ersten Durchgang mehr als 150 schwer beschädigte Bäume gezählt. Dazu habe der Sturm extrem viel Kleinholz, Äste und Laub flächig in der Stadt verteilt. „Es gibt praktisch keine Straße mehr, die nicht betroffen ist und nicht vollflächig gereinigt werden muss“, sagt Siegfried Veit, Leiter des Betriebshofes Ravensburg.

Stadt bittet Bürger um Hilfe

Deshalb bittet die Stadt die Anwohner um Mithilfe. Dem Betriebshof wäre sehr geholfen, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Äste und das Laub in den nächsten Tagen zu großen Haufen zusammenführen könnten, damit sie der Betriebshof schneller mitnehmen kann, heißt es weiter in der Mitteilung. Auch das Bruchholz aus den privaten Gärten könne dazugelegt werden.

„Ohne Mithilfe der Bevölkerung ist die Beseitigung der Sturmschäden kaum zu schaffen“, sagt Siegfried Veit. Denn der Betriebshof ist momentan zusätzlich mit den Vorbereitungen für das Rutenfest stark eingebunden.

Ravensburg: Stromleitung abgerissen – B30 gesperrt

Schwierigkeiten bereitete laut Polizei auch eine abgerissene Stromleitung über der B30 bei Ravensburg. Für die Beseitigungsarbeiten musste die Bundesstraße zwischen den Abfahrten Ravensburg-Nord und -Süd von 23 Uhr bis 2.30 Uhr voll gesperrt werden. Auf die Stromleitung an der Bahnstrecke zwischen Hergatz und Kißlegg fiel ebenfalls ein Baum und verursachte Sachschaden, berichtet die Polizei.

Allgäu: Rollerfahrer in Lebensgefahr

Auf der L260 zwischen Aitrach und Aichstetten (Landkreis Ravensburg) verunglückte laut Polizei gegen 23.15 Uhr der Fahrer eines dreirädrigen Rollers schwer. Der 53 Jahre alte Mann habe während der Fahrt nach Aichstetten offenbar einen auf der Straße liegenden Baum zu spät erkannt und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde er schwer von einem Ast verletzt. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, aktuell besteht nach Angaben der Polizei noch Lebensgefahr. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme und der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.