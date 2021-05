Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Nissan Qashqai auf der B 12 von Dorenwald in Richtung Schweinebach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie nach Aussagen der Polizei Ravensburg mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Hyundai I40. Die 54-jährigen Fahrerin des Hyundai versuchte zwar noch auf die rechte Seite auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Es kam zu einem massiven, seitlichen Zusammenprall, wobei an beiden Fahrzeugen die jeweiligen linken Vorderräder abgerissen wurden. An den PKWs entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 16 000 Euro. Abschleppdienste mussten die Autos bergen und abtransportieren.

Die Fahrerinnen wurden mittelschwer verletzt

Die beiden Beteiligten wurden mittelschwer verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus. Da bei der Unfallverursacherin ein deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt wurde, ordneten die sachbearbeitenden Polizeibeamten eine Blutentnahme an.

Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und einem längeren Führerscheinentzug rechnen. Zur Versorgung der Verletzten und Absicherung der Unfallstelle waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen vom DRK, sowie die Feuerwehr aus Isny mit 30 Mann vor Ort.

Die B12 war von 21.00 Uhr bis 22.45 Uhr gesperrt und der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden, so die Polizei Ravensburg.