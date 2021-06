Kurz vor der geplanten Eröffnung ist es am Mittwoch gegen 10.15 Uhr zu einem Unfall in der Therme Lindau gekommen. Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion in Kempten fiel ein 55-jähriger Arbeiter in einen rund drei Meter tiefen Schacht und zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Rücken und am Oberkörper zu.

Der schwerverletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor war es der Feuerwehr Lindau gelungen, ihn aus dem Schacht zu bergen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Ermittlungsgruppe der Lindauer Polizei. Zu klären ist etwa die Frage, warum die Abdeckung am Schacht nicht angebracht.

Vor Ort befanden sich Einsatzkräfte von Polizei, der Feuerwehr Lindau, des Bayerischen Roten Kreuzes und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt.