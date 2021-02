Da sie ihre Freundin vor zwei aufdringlichen Männern schützen wollte, erlitt eine 19-jährige Salemerin an einem Abend im Oktober 2019 Schläge auf den Kopf und in die Magengrube. Ein 40-jähriger Servicetechniker aus Überlingen und ein 23-jähriger Produktionstechniker aus Rosenheim hätten ihre Freundin vor dem „Galgenhölzle“ angesprochen und belästigt.

„Bitte lassen Sie meine Freundin in Ruhe“, habe sie den angetrunkenen Männern gesagt, als sie sich nicht von der Gruppe entfernen wollten. Nach einer Schubserei sei die Situation eskaliert. Sie habe einen Schlag ins Gesicht, einen harten Gegenstand auf den Kopf und einen Tritt in den Bauch bekommen. Blut aus einer Platzwunde sei ihr über das Gesicht geflossen. Während sie diese Details vor dem Amtsgericht Überlingen schilderte, sprach sie mit leiser Stimme. Ihre Füße zitterten.

Ein Blick hinauf zum Schild oberhalb des Eingangs vom „Galgenhölzle“. | Bild: Cian Hartung

Der „Kleinere der beiden“ – sie meinte den 23-jährigen Angeklagten – habe sie angegriffen, vermutetet sie. Doch vor Gericht erkannte sie diesen nicht mehr wieder. An das Gesicht des „Größeren“, den 40-jährigen Angeklagten, konnte sie sich dagegen erinnern. Seit dem Vorfall habe sie Gedächtnisprobleme, erklärte sie. Diese erschwerten auch ihre derzeitige Ausbildung zur Malerin und Lackiererin.

„Wer ist Arschloch?“

Die beiden Angeklagten stellten die Geschädigte in ihren Aussagen als die Provokateurin an dem Abend dar. Das Wort „Arschloch“ sei gefallen, als er mit dem Mann seiner Stieftochter zum Rauchen aus der Kneipe kam, so der 40-jährige Angeklagte. „Wer ist Arschloch?“, habe er gefragt und sich nach links zu einer Gruppe Jugendlicher gedreht, die an den Stehtischen gerade Tequila-Shots tranken. Zwei Mädchen hätten ihn anschließend geschubst, am Hals gekratzt und zu Boden geworfen. Da er zu dem Zeitpunkt bereits rund zwei Promille im Blut hatte, sei er leicht umzustoßen gewesen. Dagegen beteuerte er: „Ich habe die Mädchen nicht geschubst.“

Das Amtsgericht in Überlingen in der Bahnhofstraße. In Saal 108 finden in der Regel die Strafprozesse statt. | Bild: Cian Hartung

Der andere Angeklagte schloss sich dieser Darstellung weitgehend an. Auch er berichtete von aggressiv auftretenden Jugendlichen. Nachdem er den Mitangeklagten vom Boden aufgeholfen hatte, wollten sich beide vom Geschehen entfernen. Doch dann sei bereits die Polizei gekommen, so der 23-Jährige. Woher die Verletzungen der 19-jährigen Salemerin kamen? Das konnte er nicht sagen.

Beobachter des Geschehens von der Münstertreppe

„Das macht doch alles gar keinen Sinn“, sagte der Amtsrichter zu den Aussagen der Angeklagten und hoffte anschließend auf hilfreiche Aussagen der geladenen Zeugen. Doch Freunde der Geschädigten, die vor Gericht den Ablauf des Vorfalls schilderten, konnten aufgrund von Alkoholeinfluss und Erinnerungsproblemen kaum hilfreiche Aussagen tätigen. Mehr Klarheit brachte dagegen ein Zeuge, der den Vorfall an dem Abend von der Münstertreppe aus verfolgt hatte.

Ein Blick durch den Türspalt in den Gerichtssaal 108 des Amtsgerichts Überlingen. | Bild: Cian Hartung

Den Angaben des Zeugen zufolge habe der 40-jährige Angeklagte nach einer Schubserei der Geschädigten schließlich ein Bierglas auf den Kopf geschlagen. Eine Beteiligung des anderen Angeklagten bei dem Vorfall konnte er aber nicht bestätigen. Anschließend habe der Zeuge den Notruf abgesetzt und Hilfe aus der Kneipe geholt. Die Polizei sei nach kurzer Zeit eingetroffen und habe die Angeklagten auf Höhe der Hofstatt „abgefangen“. Eine Polizistin, die an dem Abend vor Ort im Einsatz war, sagte vor dem Gericht aus, dass mehrere Menschen auf den 40-Jährigen als „Aggressor“ des Vorfalls hingewiesen hatten.

Verteidiger fordern Freispruch für Angeklagte

Franz Dichgans, Strafverteidiger des 40-jährigen Angeklagten, bezweifelte in seinem Plädoyer vor Ende der Anhörungen die Aussagekraft der Zeugen. Erinnerungslücken und widersprüchlichen Aussagen hätten nicht zweifelsfrei beweisen können, dass sein Mandant die Taten begangen habe. Er forderte daher einen Freispruch.

Bodenseekreis Bei Festzelt-Streit mit blauem Auge davongekommen: Brüder aus dem Deggenhausertal nach Fasnetschlägerei vom Amtsgericht Überlingen freigesprochen Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Verteidigerin des anderen Angeklagten forderte einen Freispruch für ihren Mandanten. Denn diesem habe man die Faustschläge und Tritte in den Bauch der Geschädigten nicht nachweisen können.

Verteidiger kritisiert Urteil nach Prozess

Abschließend verurteilte das Amtsgericht den 40-jährigen Angeklagten zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Dazu muss er 80 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und aufgrund von Vorstrafen in Verbindung mit Alkoholmissbrauch auch eine Suchberatung absolvieren. Der 23-jährige Mitangeklagte wurde aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen. Der Verurteilte muss daher die Prozesskosten tragen, die Kosten für die Verteidigerin des Freigesprochenen übernimmt die Staatskasse.

Überlingen Kopfnuss aus Notwehr: Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen 23-Jährigen am Amtsgericht Überlingen eingestellt Das könnte Sie auch interessieren

Amtsrichter von Kennel begründete sein Urteil vor allem mit den Aussagen der Polizistin und des Zeugen, der an der Münstertreppe das Geschehen beobachtet hatte. Dieser hatte das Geschehen „nüchtern und aufmerksam“ verfolgt und der Aussage damit eine hohe Glaubwürdigkeit gegeben, so von Kennel. Strafverteidiger Dichgans kritisierte dagegen das Urteil. Er sagte, dass er auf Grundlage der Zeugenaussagen weiterhin davon überzeugt sei, dass sein Mandant die Geschädigte nicht verletzt habe. Er kündigte daher an, in Berufung gehen zu wollen. Dies ist binnen einer Woche nach dem Urteil möglich.