Ein Schwan hat am Samstagvormittag für eine kurzzeitige Gleissperrung und einen Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof Lindau-Insel gesorgt. Wie die Bundespolizeiinspektion Kempten mitteilt, hatte eine Notfallleitstelle der Bahn gemeldet, dass ein Schwan in die Oberleitung geraten sein. Zwei Streifen nahmen sich des Falls an und veranlassten eine kurzzeitige Gleissperrung, da der Vogel auf Abwegen im Bahnbereich unterwegs war.

Mit Decke überwältigt

„Sichtlich unbeeindruckt von den Polizisten und deren Anordnungen tat der Schwan seinen Unmut durch ausladende Gestik und lautstarke Äußerungen kund“, berichtet die Bundespolizei weiter. „Die Beamten konnten den tierischen Gleisläufer schließlich mithilfe einer Decke überwältigen und in Gewahrsam nehmen.“ Nach einer kurzen Begutachtung durch einen Tierarzt sei das Tier, das sich in bester gesundheitlicher Verfassung befand, abseits der Bahnanlagen wieder in die Freiheit entlassen werden.