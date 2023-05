Die Gewerkschaft EVG kündigte den längsten Warnstreik in der Geschichte der Deutschen Bahn an. Ab Sonntag, 22 Uhr, soll zwei Tage lang kein Zug mehr fahren in Deutschland. Doch der Streik betrifft nicht nur Züge, sondern auch einen großen Teil des Busverkehrs im Bodenseekreis – und damit auch viele Schulbusse.

„Am Montag, 15. Mai und Dienstag, 16. Mai wird unser Busbetrieb von Betriebsbeginn bis Betriebsende bestreikt. Es kommt im gesamten Verkehrsgebiet zu Verspätungen und Fahrtausfällen“, schreibt die Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) am Freitag. Besonders betroffen: das gesamte Stadtgebiet Friedrichshafen, Verbindungen nach Immenstaad, Markdorf und Überlingen sowie die Seelinie.

Fährt er, fährt er nicht?

Doch nicht alle Busse werden von der RAB befahren, auch Auftragsunternehmen wie etwa Wegis sind unterwegs. Die wiederum streiken nicht. „Beim Stadtbus Überlingen und beim Katamaran wird es keine Einschränkungen geben“, berichtet Sebastian Dix, Sprecher des Stadtwerks. Das Problem: Wie bei den Streiks in der Vergangenheit auch, weiß der Verkehrsverbund Bodo offensichtlich nicht, zu welchen Zeiten die streikende RAB die Linie bedient und zu welchen Zeiten deren private Subunternehmer. Und: selbst wenn ein Bus fährt, wird er stark überlastet sein.

Damit am Montag keine Kinder an Bushaltestellen stehen und vergeblich auf die Busse warten, haben zumindest die Häfler Schulen jetzt eine Warnmeldung an die Eltern geschickt. Wer kann, sollte also Fahrgemeinschaften bilden – oder sich gleich aufs Rad setzen. Mehr Infos: www.bodo.de