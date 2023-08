Seit am frühen Sonntagmorgen Schüsse abgegeben wurden, läuft im benachbarten Vorarlberg eine Fahndung. Nach einer Verfolgungsjagd wurde am Sonntagabend ein Mann vorläufig festgenommen. Nach zwei weiteren Männern wird allerdings weiterhin gesucht. Zu den Hintergründen gibt es bislang kaum Angaben.

Der Landespolizeidirektion Vorarlberg zufolge wurde der Polizei am Sonntag gegen 6 Uhr gemeldet, dass drei maskierte Männer in ein Mehrparteienhaus in Bregenz eindringen wollen. Dabei seien ein bis zwei Schüsse auf die Glaseingangstür abgegeben worden, in das Wohnhaus seien die Männer aber nicht gelangt. Die zunächst Unbekannten flüchteten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung im Raum Vorarlberg verlief negativ – zumindest bis Sonntagabend.

Gegen 21 Uhr versuchten Polizisten in Bregenz, zwei flüchtende Autofahrer zu stoppen. Einer der Fahrer wurde von einer Streife der Sicherheitswache Bregenz auf einen Parkplatz in Hard abgedrängt, berichtet die Landespolizeidirektion weiter. Der Fahrer verließ das Auto demnach allerdings und flüchtete zu Fuß. Der zweite Autofahrer flüchtete in Richtung Hard, drehte dort offenbar um und fuhr wieder in Richtung Bregenz. Auf Höhe der Harder Brücke wollte eine Streife ihn anhalten. „Da der Lenker offensichtlich der Anhaltung nicht Folge leistete, seine Geschwindigkeit nicht verminderte und auf einen der Beamten losfuhr, wurden Warnschüsse und gezielte Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben“, heißt es im Polizeibericht.

Zwei Männer weiter auf der Flucht

Unmittelbar im Anschluss sei das Fahrzeug von mehreren Streifen gestoppt und der Fahrer festgenommen worden. Der Mann, der zum Zeitpunkt seiner Festnahme unter Drogeneinfluss stand, wurde am Montag von Beamten des Landeskriminalamtes Vorarlberg vernommen. Nach den beiden anderen Männern, von denen einer den Ermittlern inzwischen namentlich bekannt ist, wird weiter gefahndet. Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es am Montag. Der Polizei zufolge dürfte ein Bezug der involvierten Personen zum Drogenmilieu bestehen.