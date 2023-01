Die Polizei fahndet nach Simon Alexander Trost. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Montagnachmittag in einem gemeinsamen Pressetext mitteilen, ist der 21-Jährige am Freitagnachmittag aus der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau geflüchtet.

Mann flieht bei Spaziergang von Psychiatrie-Gelände

Der Mann nutzte demnach gegen 16.15 Uhr einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber, verliefen bislang erfolglos, heißt es weiter.

Der Flüchtige war den Ermittlungsbehörden zufolge ursprünglich in Esslingen wohnhaft und hat dorthin nach wie vor Bezüge. Im Zentrum für Psychiatrie sei der 21-Jährige aufgrund eines zurückliegenden Gewaltdeliktes in Esslingen wegen gefährlicher Körperverletzung gerichtlich untergebracht.

So wird der Gesuchte beschrieben

Simon Alexander Trost ist 1,80 Meter groß und schlank. Er hat braun-schwarze Haare und war zum Zeitpunkt der Flucht mit einer schwarzen Lederjacke, einer anthrazitfarbenen Jogginghose sowie weißen Sneakers bekleidet. Ein Bild von dem jungen Mann ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg zu finden.

Wer ihn sieht, soll umgehend die 110 wählen

Beim Antreffen verdächtiger Personen, bei denen es sich um den Gesuchten handeln könnte, wird gebeten, diesen nicht anzusprechen, sondern umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen. Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt des Mannes nehmen die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 07 11/3 99 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.