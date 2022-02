Zimmerer Timo Mahl trifft es doppelt: Für ihn brechen mit dem Aus der KfW-Förderung Kunden weg, die Geld in ökologisches Bauen investieren wollten. Und zugleich trifft es ihn als Bauherrn, der selbst auf mehrere 100 000 Euro an Zuschüssen aus dem Förderprogramm des Bundes hoffte.

Andreas Huther, Geschäftsführer bei der Puren GmbH in Überlingen. Der Betrieb stellt aus dem Kunststoff Polyurethan Dämmplatten her. Sie enthalten laut Huther zu 97 Prozent Luft. | Bild: Hilser, Stefan

So wie das Bauhandwerk ist auch der Hersteller von Dämmstoffen, die Firma Puren aus Überlingen, vom plötzlichen Förderstopp betroffen. „Da wurde über Nacht der Stecker gezogen“, sagte Geschäftsführer Andreas Huther. Das habe Verwirrung bei Handwerkern und Bauherren gestiftet. „Doch zu Panik besteht kein Anlass.“ So ist die Firma Puren derzeit damit beschäftigt, über das tatsächliche Ausmaß des Förderstopps zu informieren, das weniger groß sei als zunächst angenommen.

Puren: „Das kam wie aus heiterem Himmel“

Zimmerer Timo Mahl ist beides: Handwerker und Bauherr. Er gründete vor drei Jahren seine Zimmerei und konnte seitdem seinen Umsatz kontinuierlich steigern. Schließlich brummt die Baubranche. Eine ernste Delle versetzt nun ausgerechnet die Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, gegründet 1948), weil sie urplötzlich ihre Fördertöpfe zugemacht hat. Seit 23. Januar werden keine Förderanträge für effiziente Gebäude mehr entgegengenommen. Eine Ankündigung dafür gab es nicht. Puren-Geschäftsführer Huther: „Das kam wie aus heiterem Himmel.“

Zimmerer Mahl: „Ausgerechnet mit den Grünen“

Zimmerer Timo Mahl berichtet von aktuell drei Kunden, die er darauf hinweisen müsse, dass sie wohl nicht mehr in den Genuss von hohen Fördersummen für den Bau von besonders gut gedämmten Immobilien kommen. Dieses Geld hätten sie in die Kalkulation einberechnet. Sie werden deshalb, so seine Prognose, in niedrigerem Standard bauen und damit mehr Kohlendioxid in die Luft blasen. „Und das ausgerechnet unter einer Grünen Regierungsbeteiligung“, wundert sich Mahl.

KfW-Förderung Die staatliche Förderbank KfW vergibt jedes Jahr Milliardenzuschüsse an Bauherren für effizientes Bauen. So soll die Wärmewende im Sektor Wohnen vorangetrieben werden. Grob gilt: Je besser die Energieeffizienz, desto höher die Förderung. Dafür werden Häuser in Klassen eingeteilt. KfW-55 bedeutet dabei, das ein Haus nur 55 Prozent des Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes verbraucht. Ein KfW-40-Haus verbraucht also nur 40 Prozent. (wro)

Zimmerer will von Uhldingen nach Salem umziehen

Mahl ist auch als eigener Bauherr betroffen. Denn der 31-jährige Unternehmer steht vor dem Bau einer neuen Produktionshalle und eines Bürogebäudes, das er im Gewerbegebiet Salem-Neufrach errichten will. Der Umzug nach Salem ist fest geplant. Wenn alles glatt läuft, zieht er dort zum Jahresende 2022 ein. Fest eingeplant waren aber auch Zuschüsse der KfW-Bank im Umfang von 500 000 Euro, bei einer Gesamtinvestition von 1,5 Millionen Euro.

Das Geld war vorgesehen, um den Bürotrakt nach KfW-Standard 40 zu bauen, die Werkshalle sollte nach Standard 55 gebaut werden. Für eine Industrieanlage sei das eine außergewöhnlich gute Dämmung und eine Investition in den Klimaschutz.

Zimmerer: Auf den Staat verlassen

Am Sonntag, 23. Januar, schaltete die KfW-Bank das Tool ab, über das man die Anträge hätte stellen können. Mahl war gerade dabei, seinen Antrag fertig zu machen. Zu spät! Was ihn besonders ärgert, sind zwei Dinge: Erstens der Umstand, dass er sich nicht darauf verlassen konnte, dass die Frist für das KfW-55-Programm wie angekündigt erst zum Monatsende endete. Sondern dass auch der Topf für das 40-er Programm, das eigentlich weiterlaufen sollte, nun ebenfalls geschlossen wurde. Auch für sein Vorhaben bedeute dies nun, dass er weniger energieeffizient baut, weil er sich die hohen Kosten nicht mehr leisten könne.

Puren: Energiewende für Jahre ausgebremst

Unmittelbar von dem Aus des Förderprogramms ist auch die Überlinger Firma Puren betroffen, Hersteller von Hochleistungsdämmstoffen. Geschäftsführer Andreas Huther fürchtet, dass der Kampf gegen den Klimawandel um Jahre zurückgeworfen werden könne, wenn heutige Immobilien mit einem niedrigeren Dämmwert (Kfw-55-Standard statt der gut möglichen 40) gebaut würden, nur, weil es vom Staat für Neubauten kein Geld mehr gibt.

Keine Panik: Es gibt noch Geld aus anderen Töpfen

Huther geht nur von einer „kurzfristigen Nachfragedelle“ bei Puren aus. Mittelfristig werde die Nachfrage wieder steigen. Denn die Bundesregierung habe erkannt, dass bei der Sanierung von Bestandsgebäuden das größte Potenzial zur Energieeinsparung liege. Und hierfür gebe es nach wie vor Fördertöpfe, die Zimmerer Mahl für sein Neubauvorhaben freilich nicht helfen.

„Die Kommunikation war unglücklich.“Maximilian Ernst zu der falschen Annahme, dass es gar keine Förderung mehr gebe. | Bild: Hilser, Stefan

Wie Maximilian Ernst, bei Puren zuständig für die Anwendungstechnik, erklärte, gab es bisher drei Säulen in der Förderkulisse der KfW: A Neubauten, B Altbauten und C Einzelmaßnahmen. A sei gestoppt worden, B nur vorläufig angehalten, und C laufe in einem separaten Programm (Stichwort Bafa-Programm) weiter. Durch „eine unglückliche Kommunikation“ sei aber der fatale Eindruck entstanden, dass es für klimafreundliches Bauen gar keine Förderung mehr gebe.

Puren: Steigende Energiepreise gegenrechnen

„Zu Panik besteht kein Anlass“, sagte Huther. Neben den Zuschüssen, die es für Einzelmaßnahmen wie für eine Dachsanierung nach wie vor gebe, könnten zudem Steuervorteile für energieeffizientes Bauen genutzt werden. Der Besuch beim Energieberater, der wie bisher finanziell gefördert wird, könne sich auch künftig lohnen. Vor allem, wenn man die steigenden Energiepreise bedenkt. Wer das Dach eines Altbaus optimal dämmt, könne bis zu 90 Prozent der Energie sparen, die bisher über den Dachstuhl flöten gingen. Angenommen in dieser Rechnung ist ein so genannter U-Wert von fast 1,4 (nach der Sanierung von 0,14). Solche Werte seien realisierbar. Die KfW-Förderung sei das richtige Instrumentarium gewesen, es anzupacken.

Mit ihrer Ankündigung, das Förderprogramm nun zu überarbeiten, habe die Bundesregierung das Signal ausgesendet, dass sich Abwarten lohnen könnte. Dem sei aber nicht so, betont Puren-Geschäftsführer Andreas Huther: „Abwarten ist in der Energiewende keine Option.“