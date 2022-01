Der niederschlagsreichste Tag des Monats lag mit dem 8. Dezember hinter uns. 29,3 Liter pro Quadratmeter kamen an jenem Mittwoch laut Wetterkontor in Friedrichshafen zusammen, in Konstanz waren es am selben Tag gut 22 Liter. Und zugleich schürte das Wetter zu dem Zeitpunkt mal kurz die Hoffnung auf weiße Weihnachten, schließlich fiel der Niederschlag in Flockenform. Bis zum Fest waren es allerdings noch gut zwei Wochen.

Was an den Dezember-Tagen vor und insbesondere nach dem verschneiten Zwischenspiel vom Himmel fiel, war allerdings ganz überwiegend flüssig. So oder so: Gemessen am langjährigen Mittel endete das Jahr 2021 am Bodensee mit einem überdurchschnittlich nassen Monat. In Friedrichshafen wurden Wetterkontor-Erhebungen zufolge insgesamt knapp 95 Liter pro Quadratmeter gemessen, in Konstanz waren es rund 25 Liter weniger.

Zugleich konnte sich auch die Sonne häufig durchsetzen, wobei die Anzahl an Sonnenstunden nur unwesentlich über dem für einen durchschnittlichen Dezember erwarteten Wert lag.

Mitte des Monats teilte Hoch „Yascha“ das Land in zwei gänzlich unterschiedliche Wetterwelten, heißt es im Monatsrückblick der Wetterwarte Süd mit Sitz in Bad Schussenried und einem unter anderen bis an den Bodensee reichenden Messnetz: „Unten im Dauergrau feuchtkalt, oben dagegen strahlender Sonnenschein mit herrlicher Fernsicht und milder Luft.“ Zu den Feiertagen hin räumte aber lebhafter Südwestwind die Kaltluftseen und mit ihnen das hartnäckige Nebelgrau aus. Das Ergebnis: „wieder einmal grüne und milde Weihnachten, vielerorts allerdings ohne einen einzigen Sonnenstrahl“, teilt die Wetterwarte Süd weiter mit.

2,8 Grad Celsius in Friedrichshafen und 3,2 in Konstanz lesen sich nicht allzu kuschelig, mit diesen Monatsmittelwerten war der Dezember am Bodensee laut Wetterkontor aber dennoch auch überdurchschnittlich warm. Kurz vor dem Jahreswechsel ließ es sich in sonnigen Momenten sogar schon halbwegs gut im T-Shirt auf dem Balkon aushalten: 13,2 Grad wurden am wärmsten Tag des Monats, dem 30. Dezember, in Friedrichshafen gemessen, in Konstanz noch knapp ein Grad mehr.

Stellenweise folgte der nach Angaben der Wetterwarte Süd wärmste Jahreswechsel seit Messbeginn. Im südlichen Baden-Württemberg und im angrenzenden Bayern seien vielerorts neue Rekordwerte für Silvester verbucht worden. An der Zentrale der Wetterwarte in Bad Schussenried sei mit 14,8 Grad Celsius die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1968 erfasst worden. Bisheriger Spitzenwert dort waren demnach 13,1 Grad.