Bereits am ersten Schnapszahl-Datum des Monats, am 2.2.2022, sind im Bodenseekreis sieben Babys zur Welt gekommen. Und auch am zweiten besonderen Datum im Februar haben acht Babys im Helios-Spital in Überlingen und im Klinikum Friedrichshafen das Licht der Welt erblickt. Das teilen die Kliniken auf Nachfrage mit.

Der kleine Elisej wurde um 5.14 Uhr geboren

Eines der beiden Schnapszahl-Babys, die im Überlinger Spital zur Welt gekommen sind, ist der kleine Elisej. Seine Eltern Krystsina und Viktar Petrushenka freuen sich über ihren kleinen Sohn, der nun ein ganz besonderes Geburtsdatum hat. Elisej kam um 5.14 Uhr zur Welt – mit einer Größe von 56 Zentimetern und einem Gewicht von 4130 Gramm.