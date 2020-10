Überlingen führt heiße Diskussionen über eine Wohnbebauung in der Innenstadt, zum Beispiel im Altstadtquartier Fischerhäuservorstadt. Oder um den Bebauungsplan für die Quartiere rund um die Hafenstraße, die belebt werden und gleichzeitig ihr historisches Ambiente behalten sollen. Diskussionen gibt es auch um Immobilien in der Münsterstraße, die schon mehrfach den Besitzer gewechselt haben, aber noch immer brach liegen.

Überlingen Bewohner der Fischerhäuservorstadt wollen beim Neubau mitreden Das könnte Sie auch interessieren

Dahinter steckt folgender Grundsatz bei der Stadtplanung: Wohnraum schaffen und gleichzeitig sparsam sein beim Flächenverbrauch, also eng bauen und gleichzeitig nachverdichten im Bestand. Dieser Grundsatz kollidiert zuweilen mit der Forderung nach einer Bewahrung von Wohngebietscharakter oder mit dem Denkmalschutz – dann entstehen solche Diskussionen.

Der Lageplan der Bebauung. Auch der Parkplatz (links) könnte auf Vorschlag des Ausschusses bei Erhaltung der Stellplätze überbaut werden. | Bild: Hanspeter Walter

Wohnblocks aus den 1950er und 1960er Jahren um eine Etage aufstocken

Kein Wunder ist es angesichts der Konfliktträchtigkeit dieses Themas, wenn Stadtplaner Thomas Kölschbach gerne nach oben schaut bei seiner verdichteten Bebauung, also weitere Geschosse ins Spiel bringt. Das tut er zum Beispiel auch an der oberen Rauensteinstraße, wo man gegenüber dem Rauensteinpark einige Wohnblocks aus den 1950er und 1960er Jahren aus seiner Sicht um eine Etage aufstocken, etwas erweitern und zugleich modernisieren könnte. Die Baugenossenschaft hat das in den vergangenen 20 Jahren an verschiedenen Standorten erfolgreich gemacht – unter anderem an der Carl-Benz-Straße beim Schulzentrum.

„Angesichts der schwierigen Wohnbauland-Entwicklung in Kombination mit dem Wohnungsdruck muss die Innenentwicklung als gleichbedeutendes Ziel der städtebaulichen Gesamtentwicklung betrachtet werden“, formuliert Stadtplaner Kölschbach sein Credo. Davon betroffen seien auch Frei- und Brachflächen, wie im konkreten Plangebiet der nordöstliche Teilbereich der Parkanlage zum Schloss Rauenstein, der inzwischen in städtischem Besitz ist.

Überlingen Schonfrist für Sankt Leonhard: Entscheidung über Wohnbebauung vertagt Das könnte Sie auch interessieren

Entlang der Rauensteinstraße zwischen bestehenden Parkplatz und Abzweigung Kiblersteige soll ein Teilbereich der Grünfläche für Wohnbebauung umgewidmet werden. Kölschbach: „Die geplante Bebauungstiefe respektiert und nimmt Rücksicht auf die bestehende Parkanlage mit Grünstruktur und altem Baumbestand. Bestehende Wegebeziehungen bleiben erhalten.“

Die bestehenden Gebäude nordöstlich der Straße könnten aufgestockt und erweitert werden. | Bild: Hanspeter Walter

Seltene Einmütigkeit im Gemeinderat

Keinen Widerspruch gab es bei der Beratung des Themas im Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr, der den Entwurf ebenso einstimmig befürwortete wie anschließend der Gemeinderat. Nicht oft findet sich eine derartige Einmütigkeit. Das liegt unter anderem daran, dass genau diese mögliche Teilbebauung des derzeitigen Parks entlang der Rauensteinstraße für den Gemeinderat beim Kauf des ganzen Schlossareals vom Bodenseekreis ein wichtiges Argument war. Der städtebauliche Entwurf Kölschbachs will zugleich das Potenzial der gegenüberliegenden Bebauung vergrößern und ein wenig effizient genutztes Garagengrundstück – als „Verdichtungsphase 2“, wie er sagt.

So könnte das benachbarte Areal nach Vorstellung des Stadtplaners „nachverdichtet“ werden, um weiteren Wohnraum zu schaffen. | Bild: Hanspeter Walter

Das sagen die Fraktionen du den Plänen SPD: Gesamtentwurf sehr lobenswert „Sehr lobenswert“ nannte Michael Wilkendorf (SPD) den Gesamtentwurf für die obere Rauensteinstraße. Für ihn wäre die Neubebauung am Park zudem das „ideale Einstiegsprojekt“ für eine städtische bzw. spitälische Wohnungsbaugesellschaft, die von verschiedenen Seiten gewünscht wurde. Als ehemaliger Kreisrat erinnere er sich allerdings daran, dass der Bodenseekreis mit dem Kaufvertrag eine Beteiligung an der Wertschöpfung ausbedungen habe. An welcher Stelle wie viel Planungsgewinn an den Bodenseekreis gingen, könne an dieser Stelle nicht erörtert werden, bremste Baubürgermeister Matthias Längin diese Überlegungen schnell, dies sei kein öffentliches Thema. FDP: Super, dass man jetzt Nägel mit Köpfen macht Beim Kauf des Schlosses habe das Gremium jedoch die Teilbebauung des Parks an der Rauensteinstraße stets im Sinn gehabt, betonte Ingo Wörner (FDP). „Diese Idee schwebt schon länger durch das Rathaus, sagt er. „Super, dass man jetzt Nägel mit Köpfen macht.“ Sinnvoll sei auch eine Verdichtung auf der Nordseite der Straße. „An dieser Stelle muss man sich auf keinen Fall um Seesicht streiten. Hier gibt es keine Seesicht“, betonte Wörner: „Hier geht es darum Wohnraum zu schaffen. So schnell wie möglich umsetzen.“ LBU/Grüne: Im Grundsatz gut Auch Herbert Dreiseitl (LBU/Grüne) findet die geplante Innenverdichtung „im Grundsatz gut“. Wie schon für Wörner war auch für ihn der Parkplatz kein Tabu. Ja, er solle möglichst klug überbaut werden. Allerdings mahnte Dreiseitl auch zur Vorsicht. „Die Durchsichtigkeit und die Wegebeziehung zum Schloss Rauenstein sind extrem wichtig“, sagt er: „Da muss die Lücke groß genug sein.“ Das Schloss dürfe nicht versteckt werden. CDU: Gerne noch ein Stück weitergehen „Wir von der CDU würden gerne noch ein Stück weitergehen“, sagte Stadtrat Ulrich Krezdorn im Ausschuss und würde die Kleingartenanlage gleich mit in die Planung einbeziehen. Das trage nur zur „Ehrlichkeit“ bei, zumal die Stadt den Mietern gekündigt habe. ÜfA/FWV: Lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung „Die Freiflächen zu erhalten und durch Aufstockung mehr Wohnraum zu erhalten“, war auch für Hubert Büchele (ÜfA/FWV) eine kluge Strategie. Vor allem, wenn es damit gelinge, weiteren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit dieser Planung gehe ein „lang gehegter Wunsch in Erfüllung“, erklärte Fraktionskollege Lothar Thum im Rat. BÜB+: Wunderbarer Auftakt für eine kommunale Wohnbaugesellschaft „Sehr gut“ fand auch Kristin Müller-Hausser (BÜB+) den Gesamtansatz, zumal die bestehenden Wohnblocks inzwischen wie „Puppenhäuschen in der Landschaft“ wirken. Bei der Neubebauung müsse auf die Begrünung geachtet werden, da sie sich nicht auf der Sonnenseite der Rauensteinstraße befänden. Als „wunderbarer Auftakt“ für eine kommunale Wohnbaugesellschaft sieht auch Dirk Diestel das Projekt am Rande des Parkes und wollte es explizit auf Mietwohnungen beschränkt wissen. „Keiner möchte schneller als ich diese Gesellschaft haben“, bekräftigte Oberbürgermeister Jan Zeitler, „und wir arbeiten hart daran.“

Zaghafte Bedenken äußerte lediglich Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne) mit ihrer Klarstellung, „dass wir hier einen Teil des Rauensteinparks überbauen“. Der ganze Osten Überlingens werde immer dichter bebaut und es fehle an erreichbaren Grünflächen. Siemensmeyer mahnte zwar zum vorsichtigen Umgang mit vorhandenen Baumbeständen, räumte allerdings ein, dass diese Bebauung einem Konsens im Gemeinderat entspreche.

Hier einen Grünflächenmangel zu diagnostizieren, hielt Jörg Bohm (CDU) entgegen, halte er für „abwegig“ und zeuge von wenig Ortskenntnis. Der Entwurf zur städtebaulichen Entwicklung an dieser Stelle sei „folgerichtig und erforderlich“, erklärte Bohm.