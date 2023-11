Die Hoffnung auf einen Aufschwung der Konjunktur in der Region erfüllt sich 2023 nicht. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben in ihrem Konjunkturbericht für den Herbst mit. In den ersten Monaten des Jahres habe sich die Wirtschaft von der Krise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst worden sei, etwas erholen können. Doch der Aufschwung habe nicht angehalten. „Wir bleiben im Krisenmodus und es ist noch völlig unklar, ob wir die Talsohle schon erreicht haben oder ob es noch weiter bergab geht“, wird IHK-Präsident Martin Buck im Konjunkturbericht zitiert.

Noch 39 Prozent der Unternehmen im Zuständigkeitsbereich der IHK Bodensee-Oberschwaben beurteilten aktuell ihre Geschäftslage als gut, im Frühjahr waren es noch 49 Prozent. 47 Prozent der Unternehmen sind zufrieden. 14 Prozent – und damit zehn Prozent mehr als im Frühjahr – beurteilen die Lage als schlecht. Über fast alle Branchen hinweg seien die Umsätze und die Aufträge eingebrochen. Jetzt seien zwar die Lieferengpässe weitgehend überwunden, dafür sinke die Nachfrage im Inland ebenso wie im Ausland.

Martin Buck macht seinem Ärger mit Blick auf politische Entscheidungsträger Luft: „Insbesondere die große Verunsicherung durch die planlose Umsetzung der Energiewende und der lahme Ausbau der passenden Infrastruktur für elektrischen Strom und zukünftig auch für Wasserstoff haben zu einer Erosion der Wettbewerbsfähigkeit geführt.“ Die Stimmung sei schlecht, denn die Unternehmen spürten keine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen.

Hinzu komme die große Herausforderung des demografischen Wandels. Hauptrisiko für die weitere Geschäftsentwicklung bleibe der Fachkräftemangel, von dem fast zwei Drittel aller regionalen Unternehmen betroffen seien. Damit steige in vielen Fällen die Belastung für die bestehende Belegschaft und die Unternehmen befürchteten oder sähen einen Verlust an Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Die Region benötige zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland, so Buck. Aber: „Derzeit fehlen Sprachkurse und ausreichend Wohnraum für eine gelingende Integration, und das ist nicht die Aufgabe der Wirtschaft“, stellt der IHK-Präsident in Richtung Politik klar.

Die aktuellen Rückmeldungen zeigten, dass die Investitionen, insbesondere in der Industrie, zurückgefahren würden. Der IHK-Präsident befürchtet: „Die Situation wird einige Unternehmen dazu bringen, im Ausland zu investieren.“ Das schwäche die Innovationskraft der Region und die Produkte der Firmen überalterten.

Die Erwartungen der Unternehmen mit Blick auf das kommende Jahr seien im Keller: Nur 14 Prozent gingen davon aus, dass sich ihre Geschäftslage in den nächsten Monaten verbessern werde. 54 Prozent glaubten, dass sie gleichbleibt, aber 32 Prozent befürchteten eine Verschlechterung.