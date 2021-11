Überlingen vor 4 Stunden

Schlagkraft auf dem Bodensee: Das neue Feuerwehrlöschboot im SÜDKURIER-Video

Vor einem Jahr hat das Land Baden-Württemberg am Bodensee vier Feuerwehrboote zu Wasser gelassen. Eines davon ist in Überlingen stationiert. Coronabedingt ergab sich eine Führung auf dem Boot bislang nicht. Doch nun nimmt uns Zugführer Christian Gorber mit auf das Boot und unter Deck – bis tief in den Maschinenraum.