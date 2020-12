Gibt es inzwischen Zahlen für diese besondere Saison?

„Durch die Corona-Pandemie konnten wir die Saison leider erst mit großer Verspätung beginnen und haben auch danach unsere Schiffe nicht voll ausgelastet“, sagt BSB-Sprecher Christopher Papa. Das habe dazu geführt, dass die Fahrgastzahlen in der Gesamtbetrachtung weit geringer sind als normal – über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Gab oder gibt es Entlassungen bei den BSB?

Viele Mitarbeiter seien nach Saisonende wieder in Kurzarbeit gegangen, so wie dies auch aufgrund des verspäteten Saisonstarts im Frühjahr bereits der Fall war. „Entlassungen gab es keine und sie sind derzeit auch nicht zu befürchten“, betont der BSB-Sprecher.

Schiffe und Umsatz 2019 betrug der Umsatz der BSB rund 20,1 Millionen Euro. Da die Saison bei der Bodensee-Fähre noch läuft, gibt es noch keine abschließenden Zahlen für die Saison 2020. Bei der BSB rechnet man derzeit allerdings mit einem Umsatzminus von mehreren Millionen Euro, die sich laut BSB hoffentlich maximal im einstelligen Bereich bewegen werden. Zur Flotte der BSB gehören 13 Ausflugsschiffe und zwei Fähren. Los ging es in diesem Jahr nicht an Ostern, sondern erst am 20. Mai. Die Ausflugsschiffe konnten durch die Coronabeschränkungen nicht mit der vollen Anzahl Fahrgästen an Bord über den Bodensee schippern.

Sind noch Fahrten in der Adventszeit oder zum Jahreswechsel geplant?

Nach aktuellem Stand wird es laut BSB in diesem Jahr voraussichtlich keine Fahrten mehr geben. „Es zeichnet sich ab, dass die Corona-Einschränkungen über den November hinaus verlängert werden, weshalb die geplanten Adventsfahrten wohl nicht werden stattfinden können. Auch die Silvesterfahrten und damit das Feuerwerk wird es in diesem Jahr nicht geben. Diese Fahrten sind bereits abgesagt“, erläutert Christopher Pape.

Im Sommer konnten die Schiffe fahren – allerdings mit Coronabeschränkungen. | Bild: Susanne Hogl

Wann soll es mit dem Schiffsbetrieb weitergehen?

Nach aktuellem Stand wird nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe die BSB-Schifffahrt, wie regulär vorgesehen, zu Ostern 2021 wieder starten, wenn es die Pandemie-Situation und die entsprechende Verordnungslage zulassen.