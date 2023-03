Semi Rama aus Singen kommt regelmäßig nach Überlingen. An einem der ersten warmen Frühlingstage bummelte der CNC-Einrichter mit seinen Kindern durch die Stadt. Sie freuten sich über das erste Eis des Frühlings, und dann gingen sie auf die Bareselinsel, eine Plattform an der Uferpromenade, wo man auf See und Berge blicken kann.

Und so geht es Schicken Sie uns Ihre Bilder, damit wir sie veröffentlichen können und sich auch andere daran freuen. Bitte vergessen Sie nicht zu erwähnen, wo Sie das Bild gemacht haben. Sie müssten uns bitte auch versichern, dass Sie das Foto selbst gemacht haben. Am einfachsten geht es über das Upload-Tool des SÜDKURIER oder per E-Mail an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Auch Anja und Holger Welzel aus Daisendorf bei Meersburg unternahmen bei den ersten Sonnenstrahlen einen Ausflug nach Überlingen, wo ihre beiden Kinder kleine Kraxeleien an dem noch trockenen Lenk-Brunnen vollführten. Sie ist in Elternzeit, er arbeitet als IT-Projektleiter.

Bild: Hilser, Stefan

Die Stadt begeistere ihn immer wieder aufs Neue, so Semi Rama. Über die historische Bausubstanz sagte er: „So etwas kann man nicht nachbauen.“

Bild: Hilser, Stefan

Am Mantelhafen mit seiner alten Mauer herrscht eine besondere Atmosphäre, so wie hier, wo sich im See die Frühlingssonne spiegelt.

Bild: Hilser, Stefan

Bald ist der Hafen wieder voll mit Booten belegt. Die Vorbereitungen der Bootseigner auf die Saison sind in vollem Gange.

Bild: Hilser, Stefan

Frühblüher, die die Stadtgärtnerei zieht und pflegt, hier mit Blick auf die Kunstakademie in Überlingen.

Bild: Hilser, Stefan

Forsythien sind eine Zeigepflanze: Je nach Wetter beginnt ihre leuchtend gelbe Blüte um den 20. März herum, passend zum kalendarischen Frühlingsanfang. An diesem Busch zeigen sich erste Blüten, kurz bevor die Natur förmlich explodieren wird.

Bild: Hilser, Stefan

Ein Spaziergang in der Stadt gefällig? Zum Beispiel in die Menzingergärten in Überlingen, wo die Kirsche blüht, hier mit Blick auf das Nikolausmünster.

Bild: Hilser, Stefan

Auch die Mauerbienen werden bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen aktiv und umschwirren ihr Hotel. Brutpflege – auch bei ihnen.

Bild: Hilser, Stefan

Wenn zehn Gänseblümchen unter einen Fuß passen, dann ist es Frühling – heißt es in einem Kinderbuch.