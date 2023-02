Von der Scheune ist am frühen Abend nicht mehr viel übrig: In Tunau, einem Ortsteil von Kressbronn, haben Einsatzkräfte am Nachmittag Schlimmeres verhindert.

Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres. | Bild: Wieland, Fabiane

In einer Garage war Angaben der Feuerwehr zufolge der Brand ausgebrochen und griff auf das darüber liegende Scheunengebäude über.

90 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Die Scheune stand wenig später in Vollbrand. Zwischenzeitlich konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht ausschließen. 90 Kräfte waren laut Kressbronns Feuerwehrkommandant Peter Schlegel im Einsatz.

Kressbronns Feuerwehr-Kommandant Peter Schlegel | Bild: Wieland, Fabiane

Am frühen Abend dann die Entwarnung: Der Brand ist unter Kontrolle. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.