Er hat noch eine letzte Chance bekommen. Das Landgericht Konstanz hat einen 34-jährigen Mann aus Salem am Montag zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Anklage lautete unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der 34-Jährige saß seit Januar in Untersuchungshaft. Er hatte am ersten Prozesstag im Rahmen einer Verständigung bereits ein Geständnis abgelegt, was sich strafmildernd auswirkte. So beschränkte sich der Strafrahmen auf etwa sechs Jahre, sonst hätten ihm deutlich mehr Jahre im Gefängnis gedroht.

Polizei entdeckte Drogen bei Hausdurchsuchung

Die Polizei beschlagnahmte bei einer Hausdurchsuchung im Januar 25 Kilo Amphetamin und knapp zwei Kilo Marihuana. Die Beamten waren auf den 34-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem sie im Sommer 2022 einen seiner Abnehmer zwei Mal mit Marihuana erwischt hatten. Durch Chatverläufe mit dem Angeklagten sei dann die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt worden, erzählt ein als Zeuge geladener Kriminaloberkommissar.

Außerdem war eine Fachärztin für Psychiatrie als Sachverständige im Gericht anwesend, die ein Gutachten zum Angeklagten geben sollte. Ihr Gutachten war ausschlaggebend für die Frage, ob der Angeklagte Teile seiner Haft in einer Entziehungsanstalt verbringen könne, um seine Suchterkrankung zu therapieren. Bereits vor zehn Jahren hat er im Rahmen einer anderen Strafe bereits eine Unterbringung in einer Entzugseinrichtung angeordnet bekommen, jedoch brach er den Aufenthalt dort ab und saß stattdessen seine Haft im Gefängnis ab.

Angeklagter will sein Leben ändern

Die Sachverständige sprach sich dennoch für eine erneute Unterbringung aus. Im Gespräch habe sich der 34-Jährige entschlossen gezeigt, seine Sucht behandeln zu wollen, schilderte sie. Auch im Gerichtssaal betonte der Angeklagte, der während des Prozesses ruhig und reumütig wirkte: „Ich bin froh, dass ich aus meinem alten Leben raus bin.“ Nachdem der Angeklagte in jungen Jahren seine Ausbildung abgebrochen und sich seitdem mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hat, weil auch eine erträumte Musikerkarriere scheiterte, will er seinem Leben nun eine neue Wendung geben – muss allerdings zuerst seine Haft absitzen.

Das Urteil gibt dem Angeklagten eine letzte Chance

In ihren Plädoyers befürworteten sowohl die Staatsanwältin als auch die Verteidigerin die Unterbringung in einer Entzugseinrichtung. Das Gericht schloss sich dem an und verhängte zudem eine Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten. Die Therapie könnte nach fünf Monaten in Haft beginnen, wenn irgendwo ein Platz verfügbar ist. Einen weiteren Ausrutscher dürfe sich der Verurteilte nicht erlauben, betonte der Vorsitzende Richter Hornstein: „Wenn Sie das ernst meinen, müssen sie es jetzt beweisen.“