Ein 30-jähriger Mann übersah laut Polizeibericht beim beim Rückwärtsfahren mit einem Maishäcksler den hinter dem Fahrzeug abgestellten Kinderwagen, in dem das Kind lag. Bei der Kollision erlitt der Säugling schwerste Verletzungen, an denen er schließlich verstarb. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

