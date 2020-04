Bodenseekreis vor 4 Stunden

Rund 5600 Anzeigen von Betrieben auf Kurzarbeit: Wie viele Mitarbeiter in der Region genau betroffen sind, wird sich nach Angaben der Arbeitsagentur erst später zeigen

Seitdem sich das Coronavirus in Europa ausbreitet und in der Wirtschaft tiefe Spuren hinterlässt, hat sich auch der Arbeitsmarkt am Bodensee und in Oberschwaben sehr dynamisch und völlig anders als sonst entwickelt.