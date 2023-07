Der 53-Jährige war auf seinem dreirädigen Roller inmitten des Unwetters am späten Dienstagabend auf der L260 zwischen Aitrach und Aichstetten (Landkreis Ravensburg) unterwegs. Laut Polizei habe er einen auf der Straße liegenden Baum zu spät erkannt und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde er schwer von einem Ast verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bereits am Mittwoch vermeldete die Polizei, dass der Mann noch in Lebensgefahr schwebt. Am Freitagmittag berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung vom Tod des Rollerfahrers. Er ist bislang das einzige Opfer des schweren Unwetters, das auch im Bodenseekreis heftig tobte.

Derweil laufen die Aufräumarbeiten in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg weiter. In Ravensburg, das besonders stark von Orkanböen betroffen war, wurden sogar Bürger zur Mithilfe aufgerufen. In Friedrichshafen hat es vor allem Grünanlagen wie den Uferpark, den Städtischen Hauptbahnhof und die Bäder erwischt.