Glück gehabt! Es ist Donnerstag, 11 Uhr – und die Sonne scheint. Gutes Wetter war in den vergangenen Tagen Mangelware. Jetzt aber schlendern Landrat Luca Prayon und sein Sprecher Lars Gäbler gut gelaunt auf den Parkplatz vor dem Landratsamt. Prayon, gekleidet im hellen Sommeranzug, hat sich zum Roadtrip mit dem SÜDKURIER bereit erklärt. Sechs Monate nach seiner Wahl und zwei Monate nach seiner Amtseinführung wollen wir wissen: Was hat der Neue auf der Agenda? Dafür besuchen wir Orte, die sinnbildlich für die regionale Politik stehen.

Los geht die Tour am Landratsamt in Friedrichshafen. Als erstes muss natürlich die Frage nach der Musik geklärt werden. | Bild: Benjamin Schmidt

Also geht es ins Redaktionsauto, zunächst wird die Musikfrage geklärt. Was hört der Landrat unterwegs? „Machen Sie Radio Bob rein“, bittet Prayon. Also geht es unter den Klängen des Rocksenders – die Band The Offspring läuft – los in Richtung Immenstaad.

Autofahrer versus Radler?

In der Bodenseegemeinde gibt es einen Ort, an dem Autofahrer und Radfahrer oft fast zusammenprallen: Vom Bodenseeradweg queren Zweiräder die Hauptstraße ins Zentrum, Autos fahren von der B31 ab: Ein Sinnbild für den Konflikt „Auto versus Rad“ im Bodenseekreis. Die Gemeinde hat Verkehrsexperten beauftragt, Lösungen zu finden. Konflikte wie diesen gibt es vielerorts. „Die Stelle hier ist wirklich eindrucksvoll...“, sagt der Landrat und beobachtet, wie sich eine Familie per Rad auf die andere Straßenseite rettet. Dann wiederholt er etwas, das er bereits im ersten SÜDKURIER-Interview im Januar angesprochen hat: „Ich finde Schnellradwege wie in Kopenhagen großartig.“ Er verspricht, weiterhin Werbung für das Konzept zu machen. „Hierfür braucht es Flächen – und die Bereitschaft der Bürger und Gemeinden.“ Einen kleinen Erfolg hat er schon gefeiert: Kürzlich weihte er eine Fahrradstraße entlang der B31 bei Eriskirch ein. „Aber zugegeben, die Planung und Arbeit wurde vor meiner Zeit gemacht.“

Luca Prayon am Ortseingang von Immenstaad. Im Hintergrund zu sehen sind Radfahrer und ein Auto. Prayon will für getrennte Verkehrswege werben. | Bild: Benjamin Schmidt

Zur Person Luca Prayon ist der neue Landrat des Bodenseekreises. Zuvor war er Bürgermeister der 12.000-Einwohner-Gemeinde Remchingen im Enzkreis. Geboren in Rom und aufgewachsen in Tübingen, hat Prayon eigenen Angaben zufolge nach dem Abitur und dem Wehrdienst Rechtswissenschaften studiert. Seit 15. Juni führt er die Amtsgeschäfte, für die bislang Lothar Wölfle verantwortlich war.

Ab in den Stau!

Weiter geht es in Richtung Hagnau. Wenig überraschend staut sich der Verkehr bereits kurz nach Immenstaad. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon gestanden bin“, so Prayon. Schleppend geht es weiter, bis Hagnau endlich erreicht ist. Vor einem Schild der Initiative B31-neu halten wir kurz, während in der 30er-Zone des Ortes Lastwagen und Autos vorbeischleichen. Wie lange wird das noch so sein? „Ich wünsche mir, dass es schnell vorangeht mit dem Ausbau“, so der Landrat. Denn: „Die B31 ist das Rückgrat der Straßenverkehrsinfrastruktur unseres Landkreises.“ Doch noch immer gibt es Streit darüber, welche Straße letztlich gebaut werden soll. Zuletzt erneuerte etwa die Initiative „Ausbau vor Neubau“ ihre Kritik an der Vorzugsvariante des Regierungspräsidiums Tübingen. Prayon: „Die Planungsverfahren laufen. Als Landratsamt unterstützen und begleiten wir diesen komplexen Prozess.“

Luca Prayon in Hagnau. Wie üblich staut sich dort der Verkehr. Der Landrat sagt, er hofft darauf, dass es endlich vorangeht. Wann endlich gebaut wird? Das weiß auch Prayon nicht. | Bild: Benjamin Schmidt

Wir stehen im Wald

Weiter geht es erneut an Immenstaad vorbei in Richtung Raderach. Luca Prayon hat sich gewünscht, ein Ziel am Weiherberg anzusteuern. Genauer gesagt eine Fläche, auf der der Landkreis Wald aufforstet. „Das Thema Wiederbewaldung ist für mich extrem wichtig“, betont er. Dort entscheide sich die Klima-Anpassung. „Bäume binden Kohlendioxid. Wenn wir das Holz weiterverarbeiten, wird es nicht wieder freigesetzt.“ Hier vor Ort, wo Eichen, Douglasien, aber auch Kastanien wachsen sollen, besitzt der Landkreis 90 seiner 100 Hektar. Allein: Im gesamten Bodenseekreis stehen 18.900 Hektar. „Wir wollen mit dem Projekt Waldbesitzer motivieren, ebenfalls in Klima-angepasste Wälder zu investieren.“ Denn noch immer sei der Forst der Region vor allem durch die Fichte geprägt.

Luca Prayon an einer Forstfläche des Landkreises am Weiherberg. „Die Klima-Anpassung entscheidet sich im Wald“, ist er überzeugt. | Bild: Benjamin Schmidt

„Es kommen Menschen“

Die nächste Station ist eine, die die Gemüter einiger Kreisbewohner immer wieder erregt: die Unterbringung Geflüchteter. Exemplarisch steuern wir die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen an. Die Liegenschaft gehört dem Landkreis, Geflüchtete finden dort Unterkunft. Wenige Kilometer weiter, in Tettnang-Bürgermoos, soll ebenfalls ein Heim entstehen. Manche Bürger dort sorgen sich um ihre Sicherheit. Was sagt der Landrat dazu? „Diese Sorgen kann ich nachvollziehen und nehme sie auch ernst. Deswegen arbeiten wir in unseren Unterkünften mit einer sehr umfangreichen Betreuung, von der Security bis hin zur Heimleitung. Ich finde aber auch, dass meine Amtsleiterin Natascha Fuchs es bei der Bürgerversammlung in Tettnang hervorragend formuliert hat: Es kommen Menschen, keine Schwerverbrecher.“ Prayon nennt zudem die aktuell veranschlagten Planungs- und Umbaukosten der Halle in Bürgermoos: rund 1,8 Millionen Euro. Sollte die Notunterkunft nicht mehr benötigt werden, soll das Gebäude insgesamt als Lagerfläche für die Ausstattung von Wohnunterkünften dienen. Ein Teil des Areals wird bereits für diesen Zweck genutzt.

„Es kommen Menschen, keine Schwerverbrecher“, betont Landrat Prayon. Hier an der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichhafen, die momentan als Unterkunft für Geflüchtete dient. | Bild: Benjamin Schmidt

Verspätung bei Bus und Bahn?

Per Auto geht es weiter zum Bahnhof in Friedrichshafen. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr am Bodensee unterwegs zu sein, birgt bisweilen Tücken. Bussen etwa fehlt oft Personal. Vertreter des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo) beklagten noch bis kürzlich einen bisher nicht gekannten Mangel an Fahrern. Das Problem will Prayon pragmatisch angehen. „Wir wollen im Jobcenter gezielt Menschen, auch aus dem Ausland, ansprechen, die in Betracht kommen, Busse zu fahren.“ Am Stadtbahnhof geht es ans Gleis. Was steht in Sachen Bahn auf der Agenda? Hier wappnet sich Prayon gerade für einen Konflikt in Sachen Bodenseegürtelbahn. Der zweigleisige Ausbau soll den Schienenverkehr beschleunigen. Gut 600 Millionen Euro wird die Maßnahme wohl kosten, der Kreis müsse gut 72 Millionen tragen, obwohl das Schienennetz keine kommunale Aufgabe sei. „Dieses Geld haben wir schlichtweg nicht“, so Prayon. Nach den Sommerferien soll es eine Gesprächsrunde mit dem Land und der Bahn geben. Wann und ob der Ausbau also startet, steht noch in den Sternen.

Der Landrat am Bahnhof Friedrichshafen. Er hofft darauf, dass es bald eine Einigung beim Ausbau der Bodenseegürtelbahn geben wird. | Bild: Benjamin Schmidt

Das Amt und die Bürokratie

Zurück am Ausgangsort, ans Landratsamt. Eine wichtige Sache gibt es noch zu besprechen: Wann gibt es endlich weniger Bürokratie bei den Behörden? „Klar ist, dass wir seitens des Landratsamtes kritisch und regelmäßig Abläufe hinterfragen müssen.“ Auch dem Einsatz von Testkunden ist Prayon nicht abgeneigt, um Fehler in den Abläufen zu entdecken. Allerdings betont er auch: „Es gibt eine riesige Erwartungshaltung.“ Alle Prozesse müssen dokumentiert, alles müsse belegbar sein. Das Problem bestehe etwa auch in der Pflege oder in Krankenhäusern. Doch Prayon verspricht: „Wir arbeiten daran.“