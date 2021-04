Nach der Datenpanne des Landesgesundheitsamts hat das Robert-Koch-Institut die Zahlen jetzt korrigiert: Laut RKI ist die Sieben-Tage-Inzidenz Bodenseekreis bereits am fünften Tag über der 165er-Marke. Somit hätten die Kitas und Schulen im Kreis laut Bundesnotbremse bereits geschlossen werden müssen. Das Landratsamt wusste von der Korrektur am Freitagmorgen nichts und setzt bisher auf andere Daten. Die Verwirrung bei Schulen und Eltern ist groß.

Die korrigierten Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin (Korrektur vom 30. April, 6:48 Uhr www.rki.de/inzidenzen) sind eindeutig: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt im Bodenseekreis bereits am fünften Tag in Folge über 165.