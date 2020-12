Vorarlberg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Reichlich Schnee in Vorarlberg – für Tagesausflügler aus der Bodenseeregion ist das aber trotzdem fast keine Option

Später Start in den Corona-Skiwinter: Ein halber Meter Neuschnee liegt in St. Anton am Arlberg und auch am Bödele, einem kleinen Skigebiet oberhalb von Dornbirn, schneit es dicke Flocken. Doch wer darf dort pandemiebedingt überhaupt zum Skifahren auf die Piste?