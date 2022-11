Bodenseekreis vor 3 Stunden

Das wird teurer: Auch regionale Stromversorger erhöhen zum Jahreswechsel massiv die Preise

Wieviel kosten 2900 Kilowattstunden Strom in der Grundversorgung? Die Preis-Unterschiede sind ab Januar gewaltig: beim Stadtwerk am See 2163 Euro, beim Regionalwerk Bodensee 1833 Euro, bei der EnBW 1224 Euro. Wie das?