„Ich bin total überwältigt“, sagt Regine Rist am Morgen nach ihrem Wahlsieg. Die 53-Jährige erzielte am Sonntag im zweiten Wahlgang 62,2 Prozent der Stimmen und ist damit neue Bürgermeisterin von Tettnang. Sie sei voller Freude über das Vertrauen, das die Tettnanger ihr damit entgegengebracht haben. „Das bestärkt mich darin, jeden Tag mein Bestes zu geben“, sagt sie.

Den Wahlsonntag habe sie im Kreis ihrer Familie verbracht. „Ich hatte einen ruhigen Tag und war mit meinen Kindern spazieren“, erzählt sie am Telefon. Sie sei sehr gespannt auf das Ergebnis gewesen, aber auch zuversichtlich, dass es klappt. Der Moment, als das Wahlergebnis verkündet wurde, war „wirklich überwältigend“.

Wahlbeteiligung liegt bei 45 Prozent

Bereits im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen hatte die derzeitige Ortsvorsteherin der Ravensburger Ortschaft Taldorf die meisten Stimmen erzielt, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Im zweiten Wahlgang trat sie nur noch gegen einen Mitbewerber an. Florian Bargmann erzielte 37,4 Prozent der Stimmen, Regine Rist kam auf 62,2 Prozent (4407 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 45,3 Prozent.

Regine Rist wird am 1. Juni die Nachfolge des derzeitigen Amtsinhabers Bruno Walter antreten. Bis dahin will sie in Taldorf für einen geordneten Übergang sorgen.