Beispiel Seefelder Aach: Der Zufluss mündet bei Uhldingen-Mühlhofen in den Bodensee. Der Durchfluss war bereits am Dienstag um 11 Uhr sechsmal so hoch wie durchschnittlich.

Regen und nochmal Regen: Die Mündung der Seefelder Aach, von der Birnau aus durchs verregnete Autofenster betrachtet. | Bild: Hilser, Stefan