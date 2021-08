Visual Story Veröffentlicht am 13. August 2021

Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren ist seit Ende Juni wieder ohne Testpflicht geöffnet und wartet mit einer neuen Achterbahn auf. Der SÜDKURIER zeigt, wie ein Besuch an einem Samstag im August – mitten in den Schulferien – entspannt ohne langes Anstehen funktioniert.

Ein bewölkter Samstag, mitten in den Schulferien – perfektes Wetter für das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren, denn dann ist es nicht so voll und man kann Attraktionen – wie hier den Maus-Tower – problemlos mehrfach fahren.| Bild: Wienrich, Sabine

Der Himmel ist bewölkt, Regen erst ab Nachmittag vorhergesagt. Perfektes Wetter für einen spontanen Besuch im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren. Während es bei Sonnenschein – besonders an den Wochenenden in den Schulferien –