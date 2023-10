Geschlechterrollen aufbrechen, Frauen in ihrer beruflichen Orientierung und ihrer Karriere fördern, Fachkräftelücken füllen: Hier wollen die Frauenwirtschaftstage, die vom 13. bis 25. Oktober stattfinden, gezielt unter die Arme greifen.

Das Thema der Auftaktveranstaltung am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben: „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“. „Dass die Frauenwirtschaftstage bereits zum 16. Mal stattfinden, erfüllt mich mit Stolz“, sagt Veronika Wäscher-Göggerle. Die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises sieht ganz besonders beim Thema Fachkräftemangel Handlungsbedarf. „Geschlechterrollen und der Fachkräftemangel hängen in Deutschland eng zusammen“, sagt sie. Sechs der zehn Berufe mit den größten Lücken seien typische Frauenberufe, das zeigten die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Warum ist das so? „Viele Frauen stellen ihr Licht unter den Scheffel“, weiß Katherina Franken, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit in Friedrichshafen. Lücken im Lebenslauf, zum Beispiel bedingt durch Kindererziehungszeiten, seien jedoch kein Grund, sich minderwertig zu fühlen.

Zehn Seminare bieten Frauen, die sich fortbilden, wieder einsteigen, gründen oder sich neu orientieren wollen, ein vielfältiges Angebot, in Präsenz oder online von zuhause aus. Die Gebühren betragen zwischen 45 und 100 Euro. Die Auftaktveranstaltung ist kostenlos. „Es macht Freude, die Talente und Chancen von Frauen in den Vordergrund zu rücken“, sagt Julia Porsche, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen. Die Frauenwirtschaftstage finden auf Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg alljährlich im Herbst landesweit statt, mit dem Ziel, die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und in der Wirtschaft zu unterstützen.

Im Raum Bodensee-Oberschwaben ist daran eine Vielzahl von Veranstaltern beteiligt. Finanziell unterstützt wird das Programm von den Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Bodenseekreises und des Landkreises Ravensburg sowie der Kreissparkasse Ravensburg.

Weitere Informationen zum Programm und Anmeldung im Internet unter der Adresse http://www.frauenwirtschaftstage-sued.de