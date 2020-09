Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Rätselraten: Warum fangen die Fischer seit Juli so viele Felchen im Bodensee?

Seit Juli gehen den Bodenseefischern enorm viele Felchen ins Netz – jedenfalls in Relation zu den niedrigen Fangmengen im Winter. Woran liegt das? An der Tiefe, am Wachstum? Über den genauen Grund gibt es nur Spekulationen.