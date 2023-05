174.140 Kilometer – so viel wurde seit vergangenen Samstag bereits im Bodenseekreis geradelt (Stand 11. Mai). Da fiel nämlich der Startschuss für die Aktion Stadtradeln, bei der Kinder, Erwachsene, Vereine, Firmen und andere Gruppen noch bis 26. Mai Kilometer für ein besseres Klima sammeln können. 18 Gemeinden sind dabei – von Daisendorf über Überlingen bis Markdorf, Friedrichshafen und Tettnang. Klar, dass sich auch SÜDKURIER-Redakteure auf den Sattel schwingen. Keine Frage, Fahrradfahren ist gesund, umweltfreundlich und macht Spaß! Doch, ist das Konzept, vom Auto aufs Rad umzusteigen, alltagstauglich?

Sabine Wienrich mit ihrer Tochter Tilda auf dem Rückweg der Kita. Rund 42 Kilometer sind in fünf Tagen bereits nur durch Alltagsfahrten zusammengekommen. | Bild: Wienrich, Sabine

Zur Kita, Arbeit, Dates – auch bei Regen

Sabine Wienrich liebt ihr Radl! Dennoch nutzt die 41-Jährige noch das Auto, nämlich immer dann, wenn viele Kinder (7-Sitzer), viel Einkauf oder viel irgendwas transportiert werden muss. Manchmal auch, wenn es einfach schnell gehen muss und/oder die Strecke fürs Rad zu lang ist. Die ersten Tage laufen gut, Kitawege, Einkaufen, alles kein Problem. Elterntaxi gibt es nicht, da die Kinder ohnehin selbstständig in die Schule radeln oder laufen. An Tag 5 wird es brenzlig. Drei Kinder, drei Orte, nachmittags noch Hobbies, teilweise außerhalb von Friedrichshafen. Und dazu dieser Regen. Am Ende fällt die Wahl aufs Auto. Dennoch: bereits in den ersten fünf Tagen sind 42 Kilometer zusammengekommen, nur durch Alltagsfahrten. Macht laut Stadtradel-App 6,8 Kilo CO2-Vermeidung – und 6,37 Euro Kostenersparnis.

Ermunterung gegen die Bequemlichkeit

Stefan Hilser liebt sein Auto. Es kommt schnell ans Ziel, ist warm und trocken, hat Radio und kostet nichts. Es handelt sich um einen Dienstwagen, bei dem der Sprit inklusive ist. Und ganz ehrlich: Dieses Modell ist fatal. Dienstfahrzeuge gaukeln ihren Fahrern nämlich vor, Geld zu sparen, je mehr Sprit sie verblasen. Da kommen Aktionen wie das Stadtradeln zur richtigen Zeit, weil sie am Gewissen rütteln. Die ersten Tages sind vorbei und die App zeigt schon 48,4 Kilometer, mit dem Rad statt mit dem Auto. Kam immer pünktlich an, nie ganz trocken, aber immer warm ums Herz. Man könnte sich daran gewöhnen.

SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln. 48 Kilometer kamen so schon zusammen. | Bild: SK-Redaktion

Umstieg? Nicht so richtig

Mit dem Auto? Nur im Ausnahmefall. Das gilt für Julia Blust schon lange. Ins Büro, mit den Kindern unterwegs, abends in die Stadt – all diese Wege sind in Friedrichshafen mit dem Rad im Zweifel sogar einfacher. Selbst der dienstliche Weg zu den Kolleginnen und Kollegen nach Überlingen oder zu Arbeitsterminen nach Konstanz ist auf zwei Rädern schöner. Insofern ist die Aktion Stadtradeln nun kein echter Umstieg, sondern eher die Fortsetzung einer laufenden Sache.

Ganz egal bei welchem Wetter: Julia Blust ist immer mit dem Rad unterwegs. | Bild: Blust, Julia

Mitmachen? Geht noch!

Bis Freitag, 26. Mai, können Friedrichshafener Unternehmen, Schulen, Vereine, Gruppen, Freundeskreise Teams bilden und sich unter www.stadtradeln.de/friedrichshafen kostenlos anmelden. Auch Einzelpersonen können mitmachen und sich anmelden. Wer mitradelt, sammelt für sein Team und für Friedrichshafen wichtige Kilometer. Nach Ablauf des dreiwöchigen Aktionszeitraumes werden die Ergebnisse ausgewertet.