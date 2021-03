Ravensburg Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Prozessauftakt am Landgericht Ravensburg: Es geht um 15 Messerstiche und viele Rätsel

15 Messerstiche wurden einem 33-jährigen Mann im Sommer 2020 in einer Gemeinschaftsunterkunft in Meckenbeuren-Kehlen zugefügt. Er starb noch am Tatort. Am Mittwoch hat am Landgericht Ravensburg nun der Prozess um die Bluttat begonnen. Dem Angeklagten, der Stunden nach der Tat am Ufer der Schussen entdeckt wurde, wird Totschlag vorgeworfen.