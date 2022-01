Mit einem umfassenden Geständnis hat am Montag vor dem Ravensburger Landgericht der Prozess um einen Überfall auf eine Tankstelle in Kressbronn begonnen. Der 21-jährige Angeklagte war kurz nach der Tat Ende August 2021 festgenommen worden.

Auch fast ein halbes Jahr nach der Tat ist nichts mehr so wie es war. Am ersten Prozesstag gegen einen 21-jährigen Mann vor dem Ravensburger Landgericht hat ein Tankwarte die Folgen eines Überfalls auf jene Kressbronner Tankstelle geschildert, an