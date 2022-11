Bodenseekreis vor 1 Stunde

Dieser Prozess könnte das Landgericht ein Jahr lang beschäftigen

50 Zeugen, 62 Verhandlungstage und 81 Anklagepunkte: Das Urteil in einem Prozess, der Ende November am Landgericht Ravensburg beginnt, könnte erst im November 2023 fallen. Was den zwei Angeklagten vorgeworfen wird.