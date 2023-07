Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt eine nur mit Unterhose bekleidete Frau, die auf einem Ledersofa kniet. Eine weiße Maske über dem Gesicht verhüllt ihre Identität. Die Frau ist eine Prostituierte und das Foto zeigt eine nachgestellte Szene aus ihrem Alltag, der darin besteht, ihren Körper zu verkaufen. 20 Euro für Geschlechtsverkehr sind „normal“. Das Zitat auf der Tafel neben dem Foto stammt ebenfalls von ihr: „Die schlimmsten Erlebnisse versuche ich zu verdrängen oder zu vergessen.“ Der Satz spielt an auf Demütigungen und Gewalterfahrungen durch Freier und Zuhälter, die in dieser Branche ebenfalls „normal“ sind.

Mit Zwangsprostitution und Menschenhandel beschäftigt sich eine Ausstellung in Ravensburg. Im Begleitprogramm geht es auch um Prostitution in der Region. | Bild: Hyp Yerlikaya

Einblick in ein Leben fernab der Gesellschaft

40 solcher Fotografien von Prostituierten sind im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg ausgestellt. Die Begleittexte gewähren Einblicke in ein Leben fernab der Gesellschaft, denn Prostitution ist in Deutschland ein Tabuthema. Damit das nicht so bleibt, haben die Gründerin und ehemalige Leiterin der Mannheimer Beratungsstelle Amalie für Frauen in der Prostitution, Julia Wege, und der Fotograf Hyp Yerlikaya zusammen die Fotoausstellung „gesichtslos – Frauen in der Prostitution“ konzipiert. Mit Unterstützung des Soroptimist Club Ravensburg/Weingarten finden weitere Veranstaltungen unter dem Titel „Rote Linie – Kampagne gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel“ statt.

Belastbare Zahlen zur Prostitution gibt es nicht

Doch wo ist überhaupt das Problem an der Prostitution? Es beginnt mit der Zahlenlage. Valide abgesicherte Daten seien rar, sagt der Polizeipräsident des Landeskriminalamtes (LKA) Stuttgart, Andreas Stenger, Schirmherr der Veranstaltungsreihe. Die Schätzungen reichen von 40.000 bis 600.000 Frauen in der Prostitution, wovon etwa 30.000 unter Zwang arbeiten, schätzt die EU-Kommission. „Das ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs“, meint Stenger. Zweites Problem: die Gesetzeslage. Zwar gilt seit 2017 in Deutschland das Prostitutionsschutzgesetz. Seither müssen sie sich beraten lassen und anmelden. Bordelle benötigen eine Genehmigung, außerdem gilt eine Kondompflicht für Freier.

Nur die wenigsten Prostituierten melden sich offiziell an

Doch nur die wenigsten Prostituierten melden sich offiziell an. Im Juli 2022 waren es in Deutschland 23.700 offiziell Registrierte, knapp 20 Prozent von ihnen mit deutscher Staatsangehörigkeit. In Baden-Württemberg betrug die Zahl der Angemeldeten etwa 2740. Die verpflichtende Gesundheitsberatung wird kaum in Anspruch genommen. Und auf der Wunschliste der Freier steht Sex ohne Kondom weiterhin an erster Stelle. Aufgrund ihrer prekären Situation sehen sich viele Frauen gezwungen, diesen Forderungen nachzukommen.

Sie engagieren sich für die Ausstellung zur Zwangsprostitution und das Rahmenprogramm: (von links) Helga Raible, Präsidentin Soroptimist Club Ravensburg/Weingarten; Uwe Stürmer, Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg, Julia Wege, Professorin für Soziale Arbeit an der RWU Weingarten, Gründerin und bis 2021 Leiterin der Mannheimer Beratungsstelle Amalie für Frauen in der Prostitution und Initiatorin der Ausstellung, Hyp Yerlikaya, Fotograf und Künstler. | Bild: Verena Jäger

Einstiegsalter liegt bei durchschnittlich 14 Jahren

Rund 90 Prozent der Frauen stammen aus dem Ausland, meist aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Das Einstiegsalter liegt bei durchschnittlich 14 Jahren. „Deutschland ist zum Bordell Europas geworden“, sagt der LKA-Chef. Die deutschen Prostituierten seien größtenteils entweder selbst Bordellbetreiberinnen oder arbeiten im Nebenerwerb in der Prostitution, viele von ihnen sind kranken- und sozialversichert.

Ihre Situation sei nicht vergleichbar mit der junger ausländischer Armutsprostituierter, die auf der Suche nach einem besseren Leben und angelockt von falschen Versprechungen nach Deutschland kommen und in der Zwangsprostitution landen. Aus Angst um das Leben ihrer Familien in der Heimat trauen sich die häufig hochtraumatisierten, drogenabhängigen Frauen nicht zur Polizei.

Friedrichshafen als Schwerpunkt in der Region

Prostitution passiert vor der Haustür. „Ein Schwerpunktbereich in der Region liegt in Friedrichshafen“, sagt der Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg, Uwe Stürmer. Der Straßenstrich habe sich reduziert, vieles laufe über das Internet.

Der Streetwork-Verein Misa Arkade mit Beratungsstellen in Ravensburg und Friedrichshafen sucht Prostituierte auf und bietet ihnen Hilfe an. Sein Angebot umfasst unter anderem psychosoziale Beratung, gesundheitliche Versorgung, Unterstützung bei Schwangerschaft, Begleitung zu Ämtern sowie Ausstiegsberatung. Doch die Fachleute wissen: Wer einmal im Milieu drin ist, für den ist der Ausstieg sehr schwierig.

Breites Bündnis fordert „nordisches Modell“

Wie also sehen Lösungsansätze aus? Ein breites Bündnis fordert die Einführung des „nordischen Modells“. Hauptelement ist ein generelles Sexkaufverbot inklusive Bestrafung der Freier bei gleichzeitiger Entkriminalisierung der Prostituierten. Schweden führte dieses Modell 1999 ein, weitere Länder folgten. Die Erfahrungswerte zeigen, dass die Prostitution dort stark zurückgedrängt wurde.

Der Ravensburger Polizeipräsident hingegen plädiert für eine engere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und die Stärkung der Sozialarbeit. „Der Versuch, das Thema durch ein Verbot zu beseitigen, hat hohe Popularität“, sagt Stürmer. „Und ja, die Prostitution wird durch das nordische Modell zurückgehen. Aber ich befürchte, dass sich für einen kleinen Teil die Situation noch verschlimmern könnte.“

Prävention in der Gesellschaft gefragt

Neben Bekämpfung setzen Experten auf Prävention. Und da sei die Gesellschaft gefragt. Aber was kann der Einzelne tun? Der Verein Misa Arkade rät, sich über das Thema Prostitution zu informieren, bevor man urteilt, an Organisationen zu spenden, die sich für Prostituierte einsetzen, sich an öffentlichen Aktionen gegen Prostitution zu beteiligen und verharmlosenden Äußerungen entschieden entgegenzutreten. Lehrer in der Region sind eingeladen, Führungen durch die Ausstellung für ihre Schüler zu buchen.

Die Veranstaltungsreihe „Rote Linie – Kampagne gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel“

Bis 28. Juli: Ausstellung „gesichtslos – Frauen in der Prostitution“

Ausstellung „gesichtslos – Frauen in der Prostitution“ Samstag, 8. Juli, 11 Uhr: Fachvortrag über Prostitution im Bodenseekreis. Hans-Walter Vollert, Chefarzt der Gynäkologie am Medizin-Campus Bodensee, berichtet aus seinen beruflichen Erfahrungen.

Fachvortrag über Prostitution im Bodenseekreis. Hans-Walter Vollert, Chefarzt der Gynäkologie am Medizin-Campus Bodensee, berichtet aus seinen beruflichen Erfahrungen. Freitag, 14. Juli, 19 Uhr: Podiumsdiskussion mit dem Titel „Keine Lovestory: Tatort Bordell“. Gäste sind Marietta Hageney vom Verein Solwodi BW, die Ex-Prostituierte Marie Merklinger, Jurist und Bundestagsabgeordneter Axel Müller, der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer sowie Stefan Tschöke, Psychiater am Zentrum für Psychiatrie Weissenau. Die Moderation hat Journalistin Katy Cuko.

Podiumsdiskussion mit dem Titel „Keine Lovestory: Tatort Bordell“. Gäste sind Marietta Hageney vom Verein Solwodi BW, die Ex-Prostituierte Marie Merklinger, Jurist und Bundestagsabgeordneter Axel Müller, der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer sowie Stefan Tschöke, Psychiater am Zentrum für Psychiatrie Weissenau. Die Moderation hat Journalistin Katy Cuko. Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr: Studie „Männer, die für Sex zahlen“, Vorstellung von einer der Verfasserinnen, Kerstin Neuhaus. Begleitung: Ravensburger Theatergruppe „DIE LiVETIKer“

Studie „Männer, die für Sex zahlen“, Vorstellung von einer der Verfasserinnen, Kerstin Neuhaus. Begleitung: Ravensburger Theatergruppe „DIE LiVETIKer“ Freitag, 28. Juli, 18 Uhr: Kampagnen-Abschluss: Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier vom Vorstand des Vereins Sisters sowie Helmut Sporer, Kriminaloberrat a.D., Vorsitzender des Vereins Diaka, halten ihr Plädoyer für das „Nordische Modell“.

Alle Veranstaltungen finden im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg statt. Der Eintritt ist frei.