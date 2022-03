Biliana Zakuta ist mit ihrer Mama und Schwester aus Cherson, einer Hafenstadt in der Südukraine, nach Langenargen geflüchtet. Täglich trifft sie ihre Mitschüler – sie sind über ganz Europa verteilt – beim ukrainischen Online-Unterricht. Die Lehrer unterrichten die Kinder per Internet weiter – trotz des Krieges in der bereits von den Russen besetzten Stadt.

Der Holzmarkt spielte 2021 regelrecht verrückt. Wie sich die gestiegenen Holzpreise auf den Geldbeutel der Kunden ausgewirkt haben und welche Prognosen es für 2022 gibt: So gehen Betriebe aus der Region mit den Preisschwankungen um.

Er fand ihre Musik nicht prickelnd, sie konnte mit Fastnacht wenig anfangen – trotzdem funkte es zwischen Christian Filip und der Meßkircher Sängerin. Dort findet auch die Hochzeit statt – bei der Fans dabei sein dürfen. Christian Filip ließ seine erste Ehe beim erzbischöflichen Offizialat in Freiburg annullieren.

Endlich darf wieder gefeiert werden. Der Lemon Beat Club hat nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder geöffnet. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Leonie Georg war am Freitag vor Ort und hat sich unter das Partyvolk gemischt. Wie fühlt sich das an zurück im Nachtleben?

Ukrainische Kinder haben ab dem Tag ihrer Ankunft ein Recht auf Bildung. Manche wollen nicht an die Schule, sondern lieber online ihren Unterricht fortsetzen. In Schulen und Rathäusern ist Kreativität gefragt.

Am Bodensee fühlt man sich nach dem Vorstoß des baden-württembergischen Verkehrsministers, die A-98-Pläne zu kippen und durch eine dreispurige Bundesstraße zu ersetzen, an die Fahrspur-Debatte zur B 31-neu erinnert. Dass die neue Bundesstraße vierspurig gebaut werden soll, galt in der Region eigentlich schon lange als gesetzt. Im August 2019 allerdings die Überraschung: Hermann brachte bei der Eröffnung des B-31-Abschnitts bei Überlingen den dreispurigen Ausbau für die Strecke zwischen Meersburg und Immenstaad ins Spiel.

