Bodenseekreis (sk) Zum Tag des Gartens am Montag, 8. Juni, möchten wir vom SÜDKURIER mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Garten feiern. Deshalb suchen wir Ihre schönsten Gartenprojekte und Pflanzerfolge. Teilen Sie Ihre Bilder in den sozialen Medien mit dem Hashtag #SKverbindet oder schicken Sie uns Ihre Bilder per E-Mail an SKaktion@suedkurier.de. Unter allen Einsendungen verlost der SÜDKURIER 10 mal 10-Euro-Gutscheine für den SÜDKURIER Inspirationen-Shop. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Kontaktaufnahme. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Beiträge unserer Leserinnen und Leser werden auf SKverbindet.de veröffentlicht.