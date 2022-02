Was haben wir es schön hier am Bodensee – auch im Winter! Diese Auswahl an Leserbildern aus dem Februar lässt die allzu nassen und stürmischen Tage jedenfalls schnell in Vergessenheit geraten.

Hagnau

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Kalt, aber trocken? Dann lohnt es, sich warm einzupacken und zu einem Spaziergang am See aufzubrechen. In Hagnau wurde man dafür am 7. Februar mit diesem Anblick belohnt. „Abendsonne, Wolken und bewegtes Wasser sorgten für Postkartenmotive“, beschreibt Reinhold Köfer.

Salem

Bild: Bernadette Nagel (Leserreporterin)

„Der Himmel über den Weihern bei Mimmenhausen öffnete sich immer wieder und durch die Lücken zeigte sich die Sonne“, schreibt Bernadette Nagel zu diesem und dem nächsten Foto vom 4. Februar. „Dies gab tolle Lichteffekte auf der Landschaft.“

Bild: Bernadette Nagel (Leserreporterin)

Überlingen

Bild: Josef Buser (Leserreporter)

Ja, die Äste am oberen Bildrand verraten, dass die Zeit der Kargheit noch andauert. Im Mittelpunkt steht hier aber natürlich das stimmungsvolle Abendleuchten am ersten Februarfreitag, festgehalten am Eglisbohl, Überlingen.

Bild: Josef Buser (Leserreporter)

Bild: Josef Buser (Leserreporter)

Auch das eine oder andere Sonnenbad war im Februar schon drin, hier haben es sich zwei Schwäne am Bodenseeufer bei Nussdorf gemütlich gemacht.

Friedrichshafen

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Wattwürmer am Bodensee? Man könnte es glatt verstehen, wenn sich hier in Friedrichshafen am 8. Februar jemand auf die Suche danach gemacht haben sollte. Wie die beiden folgenden Fotos entstand dieses im Bereich der Rotachmündung.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Ein Sturmtief jagte das andere. Bei leicht föniger Wetterlage war am 19. Februar um die Mittagszeit aber etwas Ruhe angesagt. Dieses Bild entstand unterhalb des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen.

Immenstaad

Bild: P. Klaus Walter (Leserreporter)

Wohl dem, der die Kunst der Punktlandung auch bei stürmischen Bedingungen beherrscht. Diese Möwe im Landeanflug wurde Mitte Februar vom Landesteg in Immenstaad aus fotografiert.

Langenargen

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Was die Sturmtiefs des in Kürze endenden Februars anbelangt, ist die Region vergleichsweise glimpflich davongekommen. Dieses Bild, aufgenommen vom Landesteg in Langenargen aus mit Blick in Richtungen Friedrichshafen, zeigt aber: Auch am Bodensee wurde das Wasser ordentlich in Bewegung gebracht.